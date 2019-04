von SK

Laut einer Mitteilung der Polizei fuhr ein 23-Jähriger gegen 17.25 Uhr mit seinem Motorrad in Richtung Bonndorf, als ihm in einer Linkskurve ein Auto mit einem 24-Jährigen am Steuer entgegen kam. Der Motorradfahrer streifte mit seinem linken Arm den Außenspiegel des Autos. Dabei verletzte er sich und das Fahrzeug wurde beschädigt.

Da nicht bekannt sei, ob beide Fahrer gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen haben oder nur einer, bittet die Polizei, dass sich Zeugen unter (0 77 71) 93 91-0 melden.