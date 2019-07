Die Feuerwehr Bodman-Ludwigshafen richtet erstmals einen Kreisfeuerwehrtag aus und der geht gleich drei Tage, nämlich vom 12. bis 14. Juli. An allen Tagen gibt es Veranstaltungen, die Einblicke in den Alltag von Feuerwehrangehörigen geben, aber auch Bewirtung und Festbetrieb für Besucher. Das Festgelände befindet sich am Ortseingang von Bodman. Bodman-Ludwigshafen hat keinen Festplatz, auf dem in anderen Gemeinden der Kreisfeuerwehrtag stattfand. Dafür wird das Gelände rund um das Gerätehaus Bodman inklusive des gegenüberliegenden Parkplatzes und einem Stück der Kaiserpfalzstraße von Freitagnachmittag bis Sonntagabend zur Festmeile. Parkplätze und Umleitungen sind ausgeschildert. Der Erlös aus der Veranstaltung soll zunächst die Kosten selbst decken. Der Überschuss kommt den Kameradschaftschaftskassen sowie der Jugendfeuerwehr zugute.

Für die Feuerwehrangehörigen des Landkreises bieten die drei Tage sowohl die Chance, sich bei Wettbewerben zu vergleichen als auch einfach mal wieder die Kameradschaft mit anderen Feuerwehrangehörigen zu pflegen. Doch ist ein Kreisfeuerwehrtag auch für Menschen interessant, die nicht der Feuerwehr angehören. Denn hier kann man hautnah erleben, welche Fähigkeiten bei der Feuerwehr gefragt sind, welche Fahrzeuge im Einsatz sind und welche Vielfalt an Aufgaben die Feuerwehr zu bewältigen hat. Zudem ist an allen Tagen für ein interessantes Rahmenprogramm und Bewirtung gesorgt.

„Rund 120 Feuerwehrangehörige haben sich für ,Fit for firefighting’ angemeldet“, freut sich Kommandant Steffen Bretzke. Fitness erfordert nicht nur das Bekämpfen von Bränden. Doch vor allem die Atemschutzträger brauchen besondere Kondition, denn sie müssen nicht nur mit der Hitze des Brandes klarkommen, sie haben durch die Pressluftatmung ein verändertes Atemverhalten und ein eingeschränktes Sichtfeld. Dazu kommt dann noch die schwere Ausrüstung, die getragen werden muss. Darum ist die Sportveranstaltung nicht nur ein netter Einstieg, sondern unverzichtbar im Alltag der ehrenamtlichen Retter. Während die Besucher sich schon in Festlaune bringen, laufen dann die Sportler ins Ziel, wo die offizielle Eröffnung mit Reden von Kommandant Steffen Bretzke, Bürgermeister und Kreisverbandsvorsitzenden auf sie warten.

Der Samstag startet dann bereits um 7.30 Uhr mit den Leistungswettkämpfen. Natürlich geht zeitgleich der Festbetrieb an den Start, denn die Wettkämpfer wollen ebenso versorgt sein wie die Zuschauer. Auch für musikalische Unterhaltung ist gesorgt. An diesem Tag muss bei den Wettkampfgruppen jeder Handgriff sitzen, denn nur so erreicht man die begehrten Abzeichen. Wie im Einsatzfall zählt jeder Sekunde und dass man sich auf den Kameraden verlassen kann. Der Samstagabend ist frei, denn eine Bewirtung könne die Feuerwehr personell nicht stemmen.

Dafür geht es am Sonntag um 9 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst auf dem Festgelände los. Um 10.30 Uhr ist der Kommandantenempfang im Seeum. Neben Grußworten der Gäste werden auch verdiente Feuerwehrangehörige geehrt. Etwa gleichzeitig startet wieder der Festbetrieb mit Unterhaltung und Bewirtung beim Feuerwehrhaus. Zudem zeigen die Angehörigen der Jugendfeuerwehren des Landkreises ihr Können. Es werden die Jugendflammen abgenommen. Dabei erobern die Jugendlichen nicht nur die Herzen der Erwachsenen, sondern verblüffen ebenso durch ihr Können. Zudem können über zehn Fahrzeuge von verschiedenen Feuerwehren mitsamt der Ausrüstung bei einer Leistungsschau besichtigt werden. Im Alltag arbeite man immer wieder mit dem Technischen Hilfswerk (THW) aus Radolfzell, der DLRG Bodman-Ludwigshafen und der Tierrettung zusammen, erklärt Steffen Bretzke, Kommandant der Feuerwehr Bodman-Ludwigshafen. Darum präsentieren sie sich am Kreisfeuerwehrsonntag ebenfalls. Steffen Bretzke freut sich auf den Kreisfeuerwehrtag. Auch wenn das für die Feuerwehrangehörigen und ihre Familien viel Arbeit vor, an und nach den drei Tagen bedeutet. Er hofft zudem, dass Unwettereinsätze, wie am Wochenende zuvor, ausbleiben.