von Constanze Wyneken

Die Weihnachtszeit ist zwar vorbei, sorgte aber in den Theateraufführungen des Radolfzeller Vereins „Die Kulissenschieber“ nachträglich nochmals für Lacher und gute Laune. Die Schauspieler zeigten im Zollhaus das Stück „Süßer die Glocken„.

„Wie im wahren Leben“

Die Zuschauer konnten sich über die teils chaotischen, skurrilen, peinlichen, mit Lametta umwickelten Szenen bei Kerzenschein amüsieren. „Man erkennt sich irgendwie wieder. Es ist wie im wahren Leben, wenn auch etwas überspitzt“, sagten die Zuschauer Renate und Hans-Peter Steppacher.

Bei den „Kulissenschiebern“ ist es Tradition, am Jahresanfang aufzutreten, erklärt Gertrud Dreher. Sie spielt in diesem Jahr zwar nicht mehr selbst mit, ist jedoch als Gründungsmitglied seit 20 Jahren mit von der Partie. Sie näht und ändert jetzt Kostüme, kümmert sich um die Kulissen und fiebert bei jeder einzelnen Aufführung mit.

Ursula Taaks führt seit neun Jahren Regie

Mitfiebern – das tun auch alle Anderen der Theatertruppe: Karin Merke (Maske), Horst Lempp (Technik), Angelika Kowalski (Regieassistenz und Vereinsvorsitz), Marianna Grünberg (Souffleuse) und Ursula Taaks.

Diese ist seit knapp neun Jahren Regisseurin der „Kulissenschieber“, sucht die Stücke aus, besetzt die Rollen und kümmert sich um ihre zwei, wie sie selbst sagt, Hauptaufgaben: „Das Publikum soll gut unterhalten werden. Das ist Sinn und Zweck einer Theateraufführung und funktioniert aber nur, wenn die Schauspieler Spaß haben. Dieser Spaß ist wichtig, sowohl bei den Aufführungen als auch bei den Proben. Es ist für die Laiendarsteller schließlich ein Hobby.“ Von Juni bis zum Jahresende wird zwei Mal wöchentlich geprobt.

Lachmuskulatur wird beansprucht

Der Probenarbeit Früchte konnte man dann während der rund zweistündigen Aufführung genießen. Hierbei wurde die Bauch- und Kiefermuskulatur der Zuschauer beim Lachen stark beansprucht. Denn die Komödie von Stefan Vögel, dem derzeit angesagtesten Komödienautor Deutschlands, hält per se schon so einiges an Schenkelklopfern, Lachern und witzigen Pointen parat, ohne aber platt oder trivial zu sein.

Vor den Darstellern darf man durchaus den Hut ziehen – sie haben ihre Sache mehr als gut gemacht, wie auch der Applaus des Publikums bewies: Odo Nimmrichter war ein wundervoller Grummelkopp (Opa Jakob) und Roswitha Nimmrichter verschmolz mit ihrer Rolle als alles liebevoll alles umsorgende Oma Ida.

Alle Familienmitglieder passten in ihre Rollen und gingen darin förmlich auf: Karen Gerner (Mutter Edith Stein), Hermann Zimny (Vater Herbert Stein), Julia Holste (Tochter Christine), Géza Witzel (Sohn Sebastian, der immer nur fernsehen will), Martin Ritzi (Idas, dem Alkohol frönender Bruder Eugen), Sabine Torres-Prado (Ediths Freundin Trudi) und Hanni Fischer (Escort-Dame Kiki).

Eine „riesengroße Fangemeinde“

Das Publikum dankte es den Darstellern mit überschwänglichem Applaus, Bravo-Rufen und einem fröhlichen Grinsen im Gesicht, mit dem ein jeder den Saal verließ. Das Zollhaus-Publikum sei eine „riesengroße Fangemeinde der Kulissenschieber“, wie Regisseurin Ursula Taaks sagte. „Eine Zuschauerbefragung hat ergeben, dass zwei Aufführungen im Zollhaus durchaus gewünscht sind. So ist es in diesem Jahr und so wird es auch im kommenden Jahr sein, in dem es auch in Stockach einen Kartenvorverkauf geben wird,“ verkündete die Regisseurin. Lore und Heinz Karcher werden auf jeden Fall wieder im Publikum sitzen. Sie bewundern vor allem, wie die Schauspieler sich so viel Text merken können: „Für solche Sachen wie Theater sind wir immer zu haben – das macht Spaß.“