Bodman vor 1 Stunde

Knackpunkt Gestaltungssatzung: Scharfe Diskussion um 25 Zentimeter bei Windfang im Bauausschuss

Der Bauausschuss von Bodman-Ludwigshafen debattierte scharf über ein Bauvorhaben in der Kaiserpfalzstraße in Bodman, weil es der Gestaltungssatzung widerspricht. Einige beharrten auf die Satzung, während andere eine Ausnahme in Ordnung fanden.