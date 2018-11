von Friedrich W. Strub

Landesbischof Professor Jochen Cornelius Bundschuh kam zu einer viertägigen Bezirksvisitation im Kirchenbezirk Überlingen-Stockach zusammen mit einem Gremium des Oberkirchenrates. Die verabschiedete Zielvereinbarung setzt auf eine Intensivierung der regionalen Zusammenarbeit auf vielen Ebenen. Hier sieht Pfarrer Matthias Sehmsdorf die Kirchengemeinde Ludwigshafen bei der Setzung von Schwerpunkten auf einem guten Weg.

Taufangebote, wie sie in der Region schon mit besonderen Taufgottesdiensten im Freien stattfinden, werden weitergeführt, wobei die christliche Sozialisation von Kindern und Jugendlichen auch wegen zurückgehender Taufzahlen besonderer Förderung bedarf. Ein Fokus liegt darauf, einladende Taufangebote zu entwickeln. Alle Gemeinden im Kirchenbezirk verschicken ab dem kommenden Jahr einen Willkommensbrief an evangelische Eltern von Neugeborenen und in allen Regionen soll Anfang 2020 in Zusammenarbeit mit dem Projekt "christliche Sozialisation" geprüft werden, wie Aspekte einer kinderfreundlichen Gemeinde umgesetzt werden können.

Die Jugendarbeit soll ein neues Profil erhalten. "So wie wir in Sipplingen die Hörspielkirche als einen Schwerpunkt haben, wollen wir auch in Wahlwies das Profil mit besonderen Gottesdiensten weiterführen. So feiern wir neben den Abendgottesdiensten auch einen Gottesdienst mit Agapemahl", so Pfarrer Matthias Sehmsdorf. Die Bezirksjugendreferentin und der Bezirksjugendpfarrer erstellen bis Ende 2019 mit interessierten Jugendlichen und Kollegen aus Gemeinde und Schule ein Konzept für die Kinder– und Jugendarbeit im Kirchenbezirk.

Der Bezirkskirchenrat nimmt seine Verantwortung für den Arbeitsbereich Kirche im Tourismus wahr und entwickelt bis 2022 in Abstimmung mit den Regionen ein Konzept. Zur Landesgartenschau 2020 in Überlingen gibt es ein ökumenisches Programm der Kirchen.

Das Liegenschaftsprojekt der Landeskirche hat auch den Kirchenbezirk erreicht. Alle Gebäude wurden neu mit ihren Räumen und mit ihrer Größe erfasst. "Zugleich wird dabei der Bedarf für unsere Gemeinde ermittelt. Daraus ergibt sich die zukünftige Zuweisung und Finanzierung unserer Gebäude. 2010 werden wir dazu Rückmeldung erhalten," gibt Pfarrer Matthias Sehmsdorf bekannt.

Auch beim Frauenkreis gibt es Veränderung. Nach 35 Jahren Leitung und Gestaltung des Kreises beendet Marianne Butz dieses Ehrenamt. "Natürlich bleibt sie unserem Frauenkreis erhalten. Bezirksjugendreferentin Julia Schnurr aus Ludwigshafen hat sich bereit erklärt, den Frauenkreis zunächst für ein Jahr ehrenamtlich zu leiten", teilte Sehmsdorf mit.

Ins Leben gerufen werden soll ein Festhelfer-Team. Gemeint ist eine lose Gruppe, die Gemeindefeste vorbereitet, die über das Jahr verteilt stattfinden. Man will sich dabei alle zwei Monate treffen und überlegen, welche Aktivitäten in der Gemeinde anstehen. Ein erstes Treffen findet am kommenden Sonntag, 25. November, im Anschluss an den 10 Uhr-Gottesdiest im Johannes-Hüglin-Saal statt. Zu ihm sind alle eingeladen, die im Festhelfer-Team mitmachen wollen. Ansprechpartner sind Birgit Martens, Telefon (0 77 73) 9 38 09 16 und Angelika Wegscheider, Telefon (0 77 73) 93 65 49.

Sieben Gemeinden Zur evangelischen Kirchengemeinde Ludwigshafen gehören sieben Orte: Bodman, Bonndorf, Espasingen, Ludwigshafen, Nesselwangen, Sipplingen und Wahlwies. Drei Orte verfügen über eigene Kirchen: Ludwigshafen (Christuskirche), Sipplingen (Jakobuskirche) und Wahlwies (Johanneskirche). Pfarrer ist Matthias Sehmsdorf. Prädikantin Susanne Karras ist Vorsitzende des Kirchengemeinderats. Der Gemeindeversammlung steht Wilhelm Mayer vor. Die Kirchengemeinde gehört zum Kirchenbezirk Überlingen-Stockach, der von Dekanin Regine Klusmann geleitet wird. (fws)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein