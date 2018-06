von Friedrich W. Strub

Nach einer einjährigen Unterbrechung wegen des Reformationsjubiläums geht die evangelische Kirchengemeinde Ludwigshafen nun in die Hörspielsaison 2018. Vom 15. Juli bis zum 9. September wird die Jakobuskirche in Sipplingen zum sechsten Mal zur Hörspielkirche „Ganz Ohr sein und Kino im Kopf erleben“ – unter diesem Motto laden Pfarrer Matthias Sehmsdorf und das Hörspielteam zum Besuch der vielen Hörspiele und Sonderveranstaltungen ein.

Vom Krimi bis zur nachdenklichen Erzählung

Ein engagiertes Team hat wieder ein spannendes und abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das von Montag bis Freitag Hörspiele beinhaltet. Jeden zweiten Sonntag werden Hörspiele in einen besonderen Gottesdienst aufgenommen.

Außerdem können in weiteren Sonderveranstaltungen interessante Themen und Aktionen erlebt werden. Das Hörspielprogramm wiederholt sich alle zwei Wochen. Die Hörspiele richten sich an Hörer jeglichen Alters – seien es Erzählungen, Krimis, Mundartgeschichten oder Humorvolles, Nachdenkliches und Experimentelles.

Eine Reihe mit Seltenheitswert

Die in Deutschland fast einmalige Hörspielkirche – es gibt insgesamt nur zwei (siehe Infokasten) – wird durch Spenden, Sponsoren, Hörspielpaten und der Gemeinde Sipplingen finanziert.

Viele ehrenamtliche engagierte Menschen aus beiden Konfessionen aus der Bodenseeregion begleiten das Projekt, für das neben Pfarrer Matthias Sehmsdorf Carolyn Trittel verantwortlich zeichnet. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Mit einer Spende kann die Fortführung dieses Projektes gesichert werden.

„Die Hörspielkirche ist eine Marke geworden, nicht nur in unserer Kirchengemeinde, sondern auch in Deutschland und eine Herausforderung und Chance zugleich, Menschen für Kirche, Werte und Kultur von klein auf zu gewinnen und Menschen vor Ort von Ferne ins Gespräch zu bringen“ so Pfarrer Matthias Sehmsdorf.

Großes ehrenamtliches Engagement

Eine Saison koste an die 12 000 Euro, davon entfallen auf Werbemittel allein 6000 Euro. „Wir stehen inzwischen auf eigenen Füßen und tragen alles selber und komplett ehrenamtlich.“ Falls aber die öffentliche finanzielle Unterstützung wegfiele, bräche auch die Hörspielkirche zusammen, schränkt Sehmsdorf ein.

Das Programm der ersten Hörspielwoche beinhaltet zum Beispiel Werke wie „Krähe und Bär“, „Lila und Fred“, „Hiob“, „Magdeburg hieß früher Madagaskar“, „Hilfe, die Herdmanns kommen“, „Der letzte Ort“, „Pussimobil“, „Superpsalm“, „Olchi-Detektive“ oder „Endstation Venedig“. Die Hörspiele finden jeweils um 15, 17 und 19 Uhr mit drei verschiedenen Titeln statt.

"Lassen Sie sich unterbrechen und begeistern", sagt der Pfarrer

Nach dem Eröffnungsgottesdienst am Sonntag, 15. Juli, gibt es alle zwei Wochen Themen-Gottesdienste, die von bekannten Autoren moderiert werden: „Zwischen Sonne, Mond und Sterne“ mit Markus Löhr (22. Juli), „Der lutherische Urknall“ mit Martin Graff (5. August), „Verfluchtes Licht“ mit Lukas Holliger (19. August), und am 2. September gibt es ein Konzert mit Urs Läpple.

An den Sonntagen dazwischen finden Hörspielgottesdienste statt, der Abschlussgottesdienst ist am 9. September. „Lassen Sie sich unterbrechen und begeistern“, wirbt Sehmsdorf für die neue Spielzeit.

Helfer: Für die Hörspielsaison ist der Veranstalter wieder auf helfende Hände angewiesen. Interessierte können sich bei einer Einführung am Mittwoch, 4. Juli, zwischen 19 und 20.30 Uhr in der Jakobuskirche in Sipplingen informieren

Federow als Vorbild Auf einer Urlaubsreise erlebte ein Mitglied des evangelischen Kirchengemeinderates in der kleinen Gemeinde Federow am Eingang zum Müritz-Nationalpark die deutschlandweit erste Hörspielkirche, war begeistert und schlug vor, die Aktion zu übernehmen. Pfarrer Dirk Boch mochte die Idee. Die Premiere 2012 war ein voller Erfolg. In diesem Jahr geht die Hörspielkirche bereits zum sechsten Mal über die Bühne und ist nach Federow die zweite ihrer Art in Deutschland. (fws)

"Lassen Sie sich unterbrechen und begeistern."

Matthias Sehmsdorf, Pfarrer

