Alessandro Ribaudo (CDU) sprach im Gemeinderat am Dienstagabend das Thema Tempo 30 für die Ortsdurchfahrt von Ludwigshafen an. Er erzählte, dass in Sipplingen die Strecke der Geschwindigkeitsbegrenzung innerorts verlängert worden sei, und erkundigte sich nach der Regelung dafür. Hauptamtsleiter Stefan Burger erläuterte, dass dies dort aufgrund des Lärmaktionsplans möglich geworden sei.

Stockach-Espasingen Umfahrung Espasingen: Die Planung geht in die nächste Runde Das könnte Sie auch interessieren

Bürgermeister Matthias Weckbach ergänzte, dass es Unterschiede zwischen dem Bodenseekreis und dem Landkreis Konstanz beim Thema Tempo 30 gebe. Er erklärte, dass ein Teil der 30er-Schilder in Sipplingen eine Ergänzung mit dem Verweis auf Fremdenverkehr habe und ein anderer Teil das Zusatzschild „Lärmschutz“.

Weckbach regte an, dass der Gemeinderat in der Diskussion über den nächsten Haushalt auch über einen Blitzer an der Radolfzeller Straße (B 34) spricht, um dann einen entsprechenden Antrag zu stellen. Es sei eine schwarze Blitzersäule wie in Espasingen möglich, sagte Weckbach.