Bild: Löffler, Ramona

Die Spundwand (hinten) in der Zielgrube der Kanaldurchpressung unter dem Friedhof ist hier noch komplett. Die Maschine ist fast schon dahinter, aber Arbeiter müssen noch den Ausschnitt freischneiden. Bild: Ramona Löffler

Bild: Löffler, Ramona

Die Maschine ist in der Zielgrube angekommen. Stück für Stück wird sie weiter durchgeschoben, während in der Startgrube der Kanal eingepresst wird. Bild: Ramona Löffler

Bild: Löffler, Ramona

Der helle "Fleck" links an der Metallwand ist der bestehende Kanal in der Talstraße, auf den der neue Kanal durch die Grube zulaufen wird. In der Talstraße ist in einem späteren Bauabschnitt die Verlegung eines neuen Hochwasserschutzkanals. Planung und Ausschreibung stehen aber noch aus. Bild: Ramona Löffler

Bild: Löffler, Ramona

Hier ist die Maschine erst ganz knapp aus dem Erdreich in der Zielgrube draußen. Links schaufelt Lutz Jäckel Erde weg und in der Maschine kniet Daniel Vogel. Bild: Ramona Löffler

Bild: Löffler, Ramona

Hier ist die Maschine schon ein Stückchen weiter draußen. Recht schneidet Lutz Jäckel mit dem Schweißbrenner noch eine Stelle der Spundwand besser frei. Bild: Ramona Löffler

Bild: Löffler, Ramona

Die kleine Baggerschaufel schiebt das Erdreich für der Maschine noch etwas zur Seite. Rechts steht Lutz Jäckel. Bild: Ramona Löffler

Bild: Löffler, Ramona

Daniel Vogel (links) und Lutz Jäckel sorgen dafür, dass die Maschine gut aus dem Ausschnitt in der Spundwand kommt. Bild: Ramona Löffler

Bild: Löffler, Ramona

Daniel Vogel (vorne) und Lutz Jäckel (hinten) sorgen dafür, dass die Maschine gut aus dem Ausschnitt in der Spundwand kommt. Hier ist sie bereits ein ganzes Stück weiter aus der Erde draußen. Bild: Ramona Löffler

Bild: Löffler, Ramona

Ein Autokran bringt sich langsam in Position, um die Maschine später am Tag aus der Zielgrube zu heben. Bild: Ramona Löffler

Bild: Löffler, Ramona

Hier werden langsam die Kanalteile in der Startgrube eingepresst, während die Kanalgrube Maschine mit Baggerschaufel auf der anderen Seite des Friedhofs in der Zielgrube angekommen ist. Der Kran hebt die Kanalteile ein. Bild: Ramona Löffler