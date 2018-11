von Stephan Freißmann

Eine Frau hat sich bei einem Feuer in einer Küche in einem Gebäude in Bodman verletzt. Wie Steffen Bretzke, Kommandant der Feuerwehr von Bodman-Ludwigshafen, am Einsatzort berichtete, habe die Frau Verbrennungen erlitten. Sie sei mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden.

Heute Nachmittag gegen 13.45 Uhr sei die Feuerwehr alarmiert worden, so Bretzke weiter. Die Einsatzkräfte haben dann zunächst das Gebäude nach Personen abgesucht, allerdings sei niemand mehr drinnen gewesen. Die Küche der Wohnung im Dachgeschoss habe in Brand gestanden, sagte Bretzke, Flammen hätten aus einem Fenster geschlagen. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer und suchten von innen und außen nach Glutnestern in der Dachverkleidung.

Eine Frau, die bei dem Brand Verbrennungen erlitten hat, ist laut Informationen der Einsatzkräfte vor Ort mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden. | Bild: Freißmann, Stephan

Im Einsatz waren laut Bretzke 34 Feuerwehrleute aus Bodman-Ludwigshafen und Stockach. Aus Stockach kam zudem das Drehleiterfahrzeug. Außerdem waren Polizei, Rettungsdienst und Notarzt vor Ort. Die Kriminalpolizei ermittelt.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein