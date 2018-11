von Stephan Freißmann

Eine Frau hat sich bei einem Feuer in einer Küche in Bodman schwer verletzt. Wie Steffen Bretzke, Kommandant der Feuerwehr von Bodman-Ludwigshafen, am Einsatzort berichtete, habe die Frau Verbrennungen erlitten. Laut einer Pressemitteilung der Polizei wurde die 38-Jährige vom Notarzt versorgt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Eine zufällig an dem Wohnhaus in der Kaiserpfalzstraße vorbeigehende Passantin hatte demnach am Nachmittag des Dienstag, 13. November, das Feuer im Dachgeschoss des Gebäudes bemerkt und an der Tür der Wohnung geklingelt, um die Bewohnerin auf den Brand aufmerksam zu machen. Vermutlich um diesen zu löschen, sei die Bewohnerin wieder in die Wohnung gegangen und wenig später mit schweren Brandverletzungen zurückgekommen, heißt es in der Polizeimeldung weiter.

Eine Frau, die bei dem Brand Verbrennungen erlitten hat, ist laut Informationen der Einsatzkräfte vor Ort mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden. | Bild: Freißmann, Stephan

Gegen 13.45 Uhr sei die Feuerwehr alarmiert worden, berichtete Feuerwehrkommandant Bretzke am Einsatzort. Die Einsatzkräfte hätten dann zunächst das Gebäude nach Personen abgesucht, allerdings sei niemand mehr drinnen gewesen. Die Küche der Wohnung im Dachgeschoss habe in Brand gestanden, als die Einsatzkräfte eingetroffen seien, sagte Bretzke, Flammen hätten aus einem Fenster geschlagen. Die Feuerwehrleute löschten das Feuer und suchten von innen und außen nach Glutnestern. Auch Feuerwehrleute unter Atemschutz waren an dem Einsatz beteiligt. Obwohl es nur in der Küche gebrannt habe, sei die ganze Wohnung verraucht, so Bretzke weiter.

Im Einsatz waren 34 Feuerwehrleute aus Bodman-Ludwigshafen und Stockach mit sechs Fahrzeugen. Aus Stockach kam auch das Drehleiterfahrzeug. Außerdem waren Polizei, Rettungsdienst und Notarzt vor Ort. Die Höhe des materiellen Schadens beziffert die Polizei mit etwa 50 000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt, um die Brandursache herauszufinden. Bis feststeht, was das Feuer ausgelöst hat, könne aber einige Zeit vergehen, hieß es in der Pressestelle des Polizeipräsidiums Konstanz.

