Die Sperrung in der Kaiserpfalzstraße in Bodman nach den jüngsten Arbeiten ist aufgehoben. Jetzt herrscht wieder freie Fahrt in beide Fahrtrichtungen. Es fehlt aber noch die Asphaltdeckschicht. Ralf Volber erklärte in der jüngsten Gemeinderatssitzung, dass für diese Asphaltierung durch Bodman noch eine Machbarkeitsstudie erstellt werden solle. Diese werde dann im Gemeinderat vorgestellt. Außerdem kündigte er an, dass der Gehweg zwar fertig sei, aber noch Restarbeiten anstünden.

Christoph Leiz (Grüne) erkundigte sich kurz darauf in der Sitzung nach einer 30er-Zone in der Kaiserpfalzstraße statt derzeit Tempo 40. Bürgermeister Matthias Weckbach erklärte, dass diese Geschwindigkeitsbeschränkung zwar diskutiert worden sei, es aber noch keine Abstimmung dazu gegeben habe. Das Thema sei aber nicht vergessen, versicherte Weckbach und ergänzte: „Wenn die E-Busse kommen, brauchen wir das ohnehin.“

