Bodman-Ludwigshafen vor 3 Stunden

Kabeldefekte führen zu Stromausfall in Bodman, Ludwigshafen und teilweise auch umliegenden Orten

Defekte an 20 000-Volt-Erdkabeln nahe der Breite in Bodman sowie beim Johann-Hüglin-Weg in Ludwigshafen hatten am Dienstagabend kurz nach 18.30 Uhr einen Stromausfall zur Folge.