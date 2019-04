von Georg Exner

Mit einem feierlichen Gottesdienst am Sonntagvormittag in der katholischen Pfarrkirche in Ludwigshafen wurde Pfarrer Nikolaus Böhler auch offiziell in sein Amt als Leiter der Seelsorgeeinheit See-End eingeführt. Er hatte diese Aufgabe bereits am dritten Advent 2018 angetreten. Die Investitur nahm der Konstanzer Dekan, Mathias Trennert-Helwig, vor.

Die feierliche Zeremonie gipfelte in dem von Nikolaus Böhler vor der gesamten Pfarrgemeinde abgelegten Apostolischen Glaubensbekenntnis und in der Entgegennahme der Ernennungsurkunde aus der Hand des Dekans. Der Erzbischof der Erzdiözese Freiburg, Stefan Burger, hatte die Urkunde ausgestellt und dazu angemerkt, dass der neue Seelsorger nach dem Vorbild des Guten Hirten in der Verantwortung für Leben und Sterben in der Gemeinde stehe. Doch auch die Gläubigen mahnte der Erzbischof, "miteinander Kirche" zu sein und den Glauben in Wort und Tat zu verkünden.

Dekan Trennert-Helwig machte deutlich, dass die Seelsorgeeinheit See-End mit Nikolaus Böhler einen guten Griff getan habe. Man habe ihn im Dekanat Hegau, wo er in Gottmadingen tätig war, nur ungern ziehen lassen. Den guten Besuch des Investiturgottesdienstes wertete der Dekan als ein Indiz, "dass Sie zu Ihrem Pfarrer stehen".

Einleitend hatte der Pfarrgemeinderatsvorsitzende Günter Schmidt den neuen Seelsorger im Namen der Seelsorgeeinheit willkommen geheißen und der Hoffnung auf eine gute Zusammenarbeit Ausdruck gegeben. Böhler, der während des Gottesdienstes auch die Predigt zum Tage hielt, dankte seinerseits am Ende der Zeremonie für die freundliche Aufnahme. Der Gottesdienst, den er zusammen mit dem Dekan und Pfarrer i.R. Fritz Ott zelebrierte, wurde von den Kirchenchören der zur Seelsorgeeinheit gehörenden Pfarrgemeinden Bodman-Ludwigshafen, Espasingen und Wahlwies in moderner und sehr ansprechender Form gestaltet. Im Anschluss gab es vor der Kirche einen Sektempfang.