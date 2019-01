von Friedrich W. Strub

Johannes Freiherr von und zu Bodman ehrte beim Neujahrsempfang des Gräflichen Hauses langjährige Mitarbeiter. Dabei sticht eine besonders heraus: Schon über 40 Jahre nimmt Ingrid Knobelspies eine leitende Position im Rentamt ein. "Es gibt eine Zeitrechnung vor Frau Knobelspies und eine Zeitrechnung nach Frau Knobelspies", bemerkte der Freiherr.

Während die 24 Generationen vor seinem Vater ohne sie hätten auskommen müssen, hätten sein Vater und er das Glück, dass sie die Stelle am 1. Oktober 1977 angenommen habe. Ingrid Knobelspies habe erlebt, so der Freiherr, wie seine Eltern mit ihren Kindern 1978 ins Schloss gezogen seien und wie er selbst mit seiner Familie im vergangenen Jahr Wohnung im Schloss genommen habe. Der Freiherr schilderte die damaligen Verhältnisse im Rentamt, das noch mit Schreibmaschinen bestückt war, es den Lohn aus der Lohntüte gab, die Förster in Uniform ins Rentamt kamen und ein Geruch von Spiritus, der zur Vervielfältigung der Matrizen für die Speisekarten in der Linde notwendig war, über den Räumen lag.

Eine Konstante im Leben von Graf und Freiherr

Habe es damals inklusive seinem Vater um die zehn Mitarbeiter gegeben, seien es heute mit ihm im Rentamt nur noch vier, so der Freiherr. Natürlich gab es auch Konstanten: Den Obstbau, den Forst, die Sorge um das Schloss, den Frauenberg, die Torkel, den Königsweingarten. Und natürlich Ingrid Knobelspies' besondere Gaben: eine riesige Loyalität zum Betrieb und zur Familie und ein großes Herz für Mitarbeiter und Geschäftspartner. "Mittlerweile arbeiten wir auch schon 13 Jahre zusammen und haben in dieser Zeit der gemeinsamen Führung der Betriebe einiges erreicht", so Freiherr Johannes.

"Ich kann mir nicht vorstellen, wie die Zeit nach Frau Knobelspies aussehen soll, wenn sie nach diesem Sommer in den wohlverdienten Ruhestand geht", sorgt sich der Freiherr. Als Zeichen des Dankes überreichte er ihr die Ehrennadel des Gräflichen Hauses und erhielt noch den zweiten "Oscar" für "the best secretary of the world". Den ersten habe ihr schon sein Vater, Graf Wilderich, verliehen, bemerkte der Freiherr.

Dank an weitere engagierte Mitarbeiter

Des Weiteren würdigte der Freiherr die Verdienste des Leiters von Gut Bodman Forst, Reiner Bickel, während der vergangenen 25 Jahre. Er pries seine verantwortungsbewusste Arbeit, intelligente Betriebsführung und Loyalität. Zu seinem "Silbernen" gab es auch einen Orden. Seit zehn Jahren ist Architekt Tobias Jaklin für das Gut Bodman Häuser zuständig. In dieser Zeit habe er schon vieles bewirkt und sei aus dem Führungsstab der gräflichen Unternehmen nicht mehr wegzudenken.

Peter Meier, der schon seine Ausbildung bei Graf Bodman begonnen hat und nach vielen Jahren in der Landwirtschaft nun zu Gut Bodman Ledergerber Obst gewechselt ist, ist schon 30 Jahre im Betrieb. Edgar Grundler, der im vergangenen Jahr in den Ruhestand ging, war 42 Jahre Vorarbeiter der Waldfacharbeiter. Mittlerweile hat Florian Hillebrand, der seine Meisterprüfung abgelegt hat, diese Position übernommen.