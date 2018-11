von SK

Die Gemeinde Bodman-Ludwigshafen hat ab Montag, 26. November, eine Lösung für die Busumleitung in den hinteren Teil von Bodman gefunden. Dies scheiterte zuletzt an der Straße bei der Seedomäne. Die Kreuzung der Burgstraßen-Äste ist vom Tisch. Die Route verläuft nun durch die "Untere Schlosshalde", dann nach rechts im Kreis die Straße "Am Königsweingarten" abwärts, durch einen kurzen, nicht gesperrten Bereich der Kaiserpfalzstraße und wieder "Am Königsweingarten" hinauf die "Untere Schlosshalde".

Hauptamtsleiter Stefan Burger erklärte, dass in der Straße "Am Königsweingarten" Böschung weggebaggert worden und eine Straßenlaterne abmontiert worden sei, damit der Bus um die Ecke kommt. Er weist darauf hin, dass im abschüssigen Bereich eine Einbahnstraßenregelung gilt. Außerdem bittet er darum, dass die Parkverbote beachtet werden, damit der Bus durchkommt. Falschparker werden abgeschleppt.

Grund für die nötige Umleitung ist der laufende Sanierungsabschnitt der Kaiserpfalzstraße mit einer Vollsperrung.

