Der „Hohe Hirschen“ ist eines der ältesten Gebäude in Ludwigshafen. Es befindet sich in der Liste der Kulturdenkmale in Baden-Württemberg und steht somit unter Denkmalschutz. Im Inneren des stark sanierungsbedürftigen Hauses stehen nun Änderungen an.

Der Investor sei auf denkmalgeschützte Gebäude spezialisiert und werde das Haus behutsam instand setzen, erklärte Bürgermeister Matthias Weckbach. Im Untergeschoss ist die Einrichtung eines Antiquitätengeschäftes vorgesehen und im Erdgeschoss sollen die Räume für öffentliche Nutzungen zugänglich gemacht werden. Zusätzlich ist die Einrichtung zweier Ferienzimmer angedacht, die das Wohnen „anno dazumal“ veranschaulichen. Im Obergeschoss soll eine Wohnung für die Betreiberin des Antiquitätengeschäftes eingerichtet werden, die sich auch um die Ferienzimmer und die Räume im Erdgeschoss kümmern wird.

Ferienzimmer nur in warmer Jahreszeit nutzbar

Die Einrichtung der Ferienzimmer setzte die Genehmigung zur Zweckentfremdung voraus, betonte der Bürgermeister. Jedoch seien diese Räume nur im Sommer und der Übergangszeit bewohnbar, denn in ihrem ursprünglichen Zustand erfüllten sie nicht die heutigen Anforderungen an Wohnraum.

„Mit der Ausrichtung von Ferien im Denkmal verfolgt das Vorhaben einen atypischen Ansatz, der auch eine von der Zweckentfremdungssatzung abweichende Genehmigung rechtfertigen würde“, so Weckbach. Da die Zweckentfremdung grundsätzlich zeitlich an die Nutzung geknüpft ist, kann die Genehmigung widerrufen werden, falls die Nutzung sich ändert oder wegfällt.

Zustimmung bei einer Enthaltung

Mitglieder des Gemeinderats äußerten Bedenken: Es gebe keinen Bereich für Stellplätze, das Geländer und die erhöhte Mauer müssten weg, sagte Monika Karle. Begegnungsverkehr sei momentan nicht möglich. Der Bürgermeister gab an, der Investor kümmere sich um Parkmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe. Die Bedenken nehme er auf, so Weckbach. Der Gemeinderat stimmte der Zweckentfremdung bei einer Enthaltung zu. Die Genehmigung wird widerruflich erteilt.