von Friedrich W. Strub

Jeder Verein lebt von der Treue seiner Mitglieder. So auch die Musikkapelle Bodman, die schon auf stolze 308 Jahre zurückblicken kann. In dieser langen Zeit haben unzählig viele Bürger der Gemeinde sich dem Musikmachen zur Verfügung gestellt und ihr viele Jahre in Treue gedient. Für einige von ihnen gab es beim Jahreskonzert Ehrungen vom Präsidenten des Blasmusikverbands Hegau-Bodensee, Johannes Steppacher.

Ein Musiker ist dabei besonders hervorzuheben: Gerhard Koch, der nach 68 aktiven Jahren in den Ruhestand verabschiedet wurde. Er hat die Posaune geblasen und sich auch viele Jahre als Vorstandsmitglied zur Verfügung gestellt. Er ist bereits Träger der höchsten Orden von Verein und Verband. Die Vorsitzende Franziska Schmid überreichte ihm nun noch eine Collage mit Bildern aus seinem langen Musikantenleben.

Sechs Aktive durften aus den Händen des Verbandspräsidenten Auszeichnungen in Bronze. Silber und Gold entgegennehmen. Die langjährige Vorsitzende Lucia Blessing erhielt die Verdienstnadel des Blasmusikverbands Hegau-Bodensee mit Gold. Seit 38 Jahren ist sie in der Kapelle am Flügelhorn aktiv und 27 Jahre gehörte sie dem Vorstand an – darunter 15 Jahre als Vorsitzende, fünf Jahre als stellvertretende Vorsitzender und sieben Jahre als Beisitzerin. Seit 25 Jahren stehen Martin Gocz und Isabelle Tkacz in Diensten der Bodmaner Musik. Der Flügelhornist Gocz gehörte 17 Jahre dem Vorstand an – darunter zwei Jahre als Vorsitzender, acht Jahre als Kassierer und fünf Jahre als Schriftführer. Dafür bekam er die Ehrennadel in Silber des Bundes Deutscher Blasmusikverbände. Isabelle Tkacz (Querflöte), die zehn Jahre dem Vorstand angehörte, mit der Medaille in Silber bedacht wurde. Dieselbe Ehrung erhielt Schlagzeuger Andreas Späth für 20-jährige aktive Mitgliedschaft und neun Jahre als Jugendleiter. Seit zehn Jahren gehören Laura Koch (Klarinette) und Michael Mautz (Posaune) der Kapelle an. Sie durften die Ehrennadel in Bronze entgegennehmen.