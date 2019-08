Sportlich ging es am Montag in den Uferanlagen in Ludwigshafen zu. Schon von weitem waren immer wieder Jubelschreie zu hören. „Tor“, „Nach hinten Jungs!“, erschallte es häufig, oder „Spiel doch einfach ab!“ Der Grund dafür: Die Halligalli-Sportveranstaltung des Jugendtreffs Ludwigshafen. Erstmals nahm dieser mit dem Programmpunkt am Ferienprogramm teil. Den Jugendlichen wurde einiges geboten. Gleich ein ganzes Potpourri an Sportarten stand zur Auswahl, wie Organisatorin Bettina Jäger-Gönner betonte: „Wir wollen jedem die Möglichkeit geben, in jede Sportart reinzuschnuppern.“

Ludwigshafen Startschuss für den Jugendtreff in Ludwigshafen Das könnte Sie auch interessieren

Und reinschnuppern konnte man in jede Menge: In einer Soccer-Arena konnten sich die Nachwuchskicker aus der Doppelgemeinde im Fußball messen. Baggern, pritschen und blocken war für die Teilnehmer beim Rasenvolleyball angesagt. Viel Zielwasser musste man beim Boule getrunken haben. Sollten die Kugeln doch nicht dorthin fliegen, wohin man wollte, konnte man sich beim Bubble-Ball abreagieren oder den kleinen Plastikball über die Tischtennisplatte fliegen lassen. Zudem lagen an allen Ecken und Enden diverse Spiel- und Sportmöglichkeiten wie Federballschläger, Diabolos und Co. Und wer sich zwischendurch erfrischen wollte, der konnte dies bei einem alkoholfreien Cocktail am mobilen Saftladen von b.free tun.

Eine Erfrischung ist angesagt: Armin Hahn und sein Sohn Jakob stoßen mit einem alkoholfreien Cocktail mit Organisatorin Bettina Jäger-Gönner an. | Bild: Matthias Güntert

Zwei Besonderheiten machten die Halligalli-Sportveranstaltung aus. Zum einen: Anmelden mussten sich die Teilnehmer nicht. Und das bewusst, wie Bettina Jäger-Gönner erklärt: „Jeder, egal wie alt, soll hier vorbeilaufen und wenn er Lust hat, einfach mitmachen“, sagte sie. Das Alter spiele keine Rolle, nur die Lust an der Bewegung sei entscheidend. Obwohl das Angebot keine Altersbegrenzung hatte, tummelten sich allerdings gegen die Mittagszeit ausschließlich Kinder und Jugendliche in dem Bereich – was der Stimmung aber keinen Abbruch tat. Zum anderen: Der gesamte Bereich an den Uferanlagen war eine handyfreie Zone. „Wie bei uns im Jugendtreff üblich“, so Jäger-Gönner.

Voller Einsatz: Bereits zur Mittagsstunde messen sich die ersten Teilnehmer der Halligalli-Sportveranstaltung in den Uferanlagen in Ludwigshafen im Fußball. | Bild: Matthias Güntert

Unterstützt wurde das Team des Jugendtreffs, das mit fünf Helfern vor Ort war, von weiteren ehrenamtlichen Kooperationspartnern. Einer von ihnen war Simon Albert von der Tourist-Info. Er zeigte sich vom Angebot überzeugt: „Wir wollen die Kinder einfach ein bisschen weg vom Zocken an der Konsole bringen.“ Er sei davon überzeugt, dass bei den vielen tollen und unterhaltsamen Programmpunkten im Stockacher Ferienprogramm eine offene Veranstaltung ohne Anmeldung gefehlt habe.

Draußen kicken, macht mehr Spaß

Bei den Mitmachern und sportlichen Tausendsassas kam der bunte Mix bestens an – obgleich sich die Veranstalter doch den ein oder anderen Teilnehmer mehr gewünscht hätten, wie mittags sie zugaben. Einer der jungen Sportler war der elfjährige Lenny Jäger. Ihm habe besonders gut gefallen, sich draußen mit Freunden zu bewegen. „Draußen zu kicken, macht einfach mehr Spaß“, sagt er. Er finde es zudem gut, dass es auch ein Angebot in den Ferien gebe für Kinder, die nicht jeden Sommer in den Urlaub fliegen können.

Bodman-Ludwigshafen Großes Sommerferienprogramm: Ein Angebot aus über 50 Aktionen Das könnte Sie auch interessieren

Ramona Reutlinger kam mit ihrer Tochter Leonie, die sich bestens beim Volleyball amüsierte. Sie finde vor allem die Tatsache gut, dass hier Kinder zusammenkommen, die sonst nicht so viel miteinander zu tun hätten. „Das Angebot ist super: Draußen, viel Sport, schönes Wetter und den See gleich nebenan. Die Kinder sind beschäftigt, bewegen sich an der frischen Luft und sind weg vom Handy“, sagte sie.