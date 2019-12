Ludwigshafen vor 3 Stunden

Gute Nachricht nach Giftpilzfund: Spielplatz im Gröblen bald wieder offen

Der wegen Giftpilzfunden gesperrte Spielplatz im Gröblen in Ludwigshafen geht in ein paar Tagen wieder in Betrieb. Arbeiten dazu laufen.