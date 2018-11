Wie viele Wohneinheiten darf ein Gebäude haben? Mit dieser Frage beschäftigte sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung in Bezug auf den Bebauungsplan Ost in Ludwigshafen. Der Anlass für eine lange Diskussion unter den Räten war ein Baugesuch, das in einem Wohnhaus am Blütenhang neben einer Hauptwohnung zwei Ferienwohnungen und eine weitere Wohneinheit vorsieht. Hauptamtsleiter Stefan Burger stellte an einem Übersichtsplan dar, dass es in manchen Bereichen in diesem Gebiet deutlich weniger Wohneinheiten gebe.

Klaus Gohl (Freie Wähler) sagte, er finde es schwierig, da die bebaubaren Grundstücke unterschiedlich groß seien: "Ich wäre für eine Einzelfallentscheidung." Außerdem betonte er das Ziel der Gemeinde, viel Wohnraum zu schaffen. Burger erklärte jedoch, dass eine Begrenzung nötig sei, da der Bauausschuss sonst keine Entscheidungsgewalt habe und alle Bauvorhaben nur zur Kenntnisnahme bekomme. Claudia Brackmeyer (SPD) erkundigte sich, ob bei großen Grundstücken eine Befreiung möglich wäre. Bürgermeister Matthias Weckbach wies als Antwort auf beide Wortmeldungen darauf hin, dass die Grundstücke nicht so unterschiedlich groß seien. Alessandro Ribaudo (CDU) sagte, er finde die Anzahl der Wohnungen in einem Gebäude nicht so entscheidend, da so oder so nachverdichtet werde. Er sehe eher ein Problem, wenn Wohnungen Ferienwohnungen werden sollen. Gabriele Zwiesler (FDP) verwies schließlich noch darauf, dass genug Stellplätze vorhanden seien müssen. Wenn das passe, sei die Zahl der Wohnungen egal.

Alessandro Ribaudo schlug schließlich eine Zahl von maximal fünf bis sechs Wohnungen pro Gebäude vor. Laut Matthias Weckbach gibt es im Kornblumenweg auch bereits ein Haus mit sechs Wohneinheiten: "Das ist ein ganz guter Wert. Bei Sonderzuschnitten kann man mit uns reden." Das Gremium stimmte schließlich geschlossen für eine Begrenzung auf maximal sechs Wohneinheiten pro Gebäude.

Um das konkrete Bauvorhaben, das Anstoß für die Debatte war, geht es laut Burger am Dienstag, 4. Dezember 2018, im Bauausschuss. Eine der Vorgaben für neue Ferienwohnungen ist, dass der Betreiber selbst im Haus wohnt.