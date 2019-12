Flachdach oder Satteldach? Um diese beiden Dacharten entbrannte in der jüngsten Gemeinderatssitzung eine längere Diskussion. Die Gemeinde möchte drei Grundstücke an der Parkstraße am Uferpark in einen Bebauungsplan fassen, um die künftige Entwicklung von Häusern sowie die anvisierte Erweiterung des Parks zu steuern. Das Planungsbüro schlug entgegen des zurückliegendes Ratsbeschlusses nun doch Flachdächer vor.

Stimmen dafür

Auch Bürgermeister Matthias Weckbach plädierte für Flachdächer, da sich diese niedrig und passend in die Umgebung einbinden würden – vor allem, wenn sie begrünt wären. Alwin Honstetter und Dietmar Specht (CDU) sprachen sich ebenfalls für Flachdächer aus.

Stimmen dagegen

Petra Haberstroh (Freie Wähler) warf jedoch ein, dass man solche Gebäude vom See aus sehe und sich dann mit Flachdächern eine zerrissene Linie ergebe. Auch Christoph Leiz (Grüne) betonte, dass am Uferpark und wo Häuser vom See aus gesehen werden können, Satteldächer sein sollten. Honstetter kritisierte daraufhin, dass die Optik in so einem Fall für die Privilegierten, die auf dem See unterwegs seien, ausgerichtet werde. Leiz konterte aber direkt: „Gäste von Bodman schauen nach Ludwigshafen hinüber.“

Jetzt kommt ein Vorort-Termin

Weckbach betonte, dass sich das Zollhaus als dominantes Gebäude hervorheben solle. Andere Häuser sollen sich dahinter zurücknehmen. Er schlug einen Vorort-Termin vor. Der Bebauungsplan soll wieder Ende Januar auf die Tagesordnung des Rats kommen.