von Friedrich W. Strub

Mit Gaudete (zu deutsch: "Freut euch") ist in der Kirche der dritte Sonntag im Advent überschrieben. Dies passte zum Geschehen in der Seelsorgeeinheit See-End, deren Mitglieder sich an diesem Tag über das Kommen ihres neuen Seelsorgers Nikolaus Böhler freuen und ihn willkommen heißen durften. In seinem ersten Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Otmar in Ludwigshafen übernahmen dies die junge Instrumentalgruppe "Rhythm & Joy" und Mitglieder der jungen Gemeinde nicht nur musikalisch, sondern auch mit einem einführenden Spiel zur Herbergssuche.

Nikolaus Böhler während des Familiengottesdienstes zu seiner Amtseinführung. | Bild: Friedrich W. Strub

Zusammen mit Pfarrer Böhler, assistiert von Pfarrer i.R. Fritz Dietmar Ott, feierten Gläubige aus den vier Pfarreien der Seelsorgeeinheit die festliche Eucharistiefeier. In seiner Predigt brachte Nikolaus Böhler zum Ausdruck, dass er sich auf die Gemeinden am See-Ende, die Begegnung mit den Menschen und auf das gemeinsame Aufbrechen auf dem Weg des Glaubens freue. Am vorangegangenen Freitag hatte sich Pfarradministrator Werner Florian, der nach dem Weggang von Pfarrer Rainer Auer die Seelsorge bis zum Dienstantritt des neuen Pfarrers ausgeübt hatte, im Rahmen eines Gottesdienstes verabschiedet.

Pfarrgemeinderats-Vorsitzender Günter Schmidt (links) und Pfarrer Nikolaus Böhler stoßen auf eine gute Zusammenarbeit in der Seelsorgeeinheit See-End an. | Bild: Friedrich W. Strub

Eine erste Begegnung mit den Menschen ergab sich beim anschließenden Stehempfang im katholischen Gemeindezentrum. Pfarrgemeinderats-Vorsitzender Günter Schmidt hieß Pfarrer Böhler im Namen aller Katholiken der Seelsorgeeinheit willkommen und sicherte ihm die volle Unterstützung der kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu. Er erinnerte an die Zeit der Vakanz nach dem Weggang von Pfarrer Rainer Auer. In dieser habe keineswegs Stillstand geherrscht, sondern in der Seelsorgeeinheit sei viel getan worden, insbesondere in der Jugendarbeit. Dem gemeinsamen Aufbrechen auf dem Weg des Glaubens stehe von Seiten der Gläubigen nichts entgegen. Schmidt wünschte Pfarrer Böhler ein gutes Einleben und eine segensreiche Tätigkeit an seiner neuen Wirkungsstätte.

"Mein Vorgänger hat große Spuren hinterlassen", bekannte Nikolaus Böhler und diesen nachzugehen, werde ihn vor keine leichte Aufgabe stellen. Er sei auch nur ein Mensch. "Nehmen Sie mich so wie ich bin", sagte er in aller Bescheidenheit und bat um Vertrauen in seine künftige Arbeit in der Seelsorgeeinheit.

Nikolaus Böhlers evangelischer Kollege Matthias Sehmsdorf (rechts) gehört beim Stehempfang zu den ersten Gratulanten des neuen Pfarrers. | Bild: Friedrich W. Strub

Ein freundschaftliches Miteinander kündigte sein evangelischer Kollege Matthias Sehmsdorf an. Wie schon bei der Verabschiedung von Pfarrer Auer, war er nicht mit leeren Händen in das Gemeindezentrum gekommen. Auch für Nikolaus Böhler galt es, ein Paket von Aufmerksamkeiten auszupacken, die das brüderliche Miteinander versinnbildlichen sollten, wie es schon seit langer Zeit zwischen den Katholiken und Protestanten am See-Ende besteht.

Willkommensgrüße gab es auch von Seiten der politischen Gemeinde. Bürgermeister Matthias Weckbach, der mit einigen Ratsmitgliedern gekommen war, zeigte sich zufrieden, dass die Seelsorgeeinheit See-End mit Pfarrer Nikolaus Böhler wieder komplett ist. "Ich freue mich, dass Sie da sind", sagte er und beschenkte den Geistlichen zum Einstand in seiner Gemeinde mit erlesenem Wein aus dem ältesten deutschen Weinberg, dem "Bodmaner Königsweingarten".

Nach so vielen guten Wünschen und Willkommensgeschenken konnte Nikolaus Böhler sich endlich der Kirchengemeinde widmen. Die Anwesenden lernten einen liebenswerten, bescheidenen, fast etwas schüchternen und Vertrauen erweckenden geistlichen Herrn kennen, den die meisten schon jetzt in ihr Herz schlossen. Für Pfarrer Nikolaus Böhler war es ein guter und freudvoller Anfang. Ein Gaudete–Tag eben.