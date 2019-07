von Constanze Wyneken

Rund 20 Kunstinteressierte nahmen am Mittwochnachmittag in Bodman an der ersten Führung zum Relief Narrenschiff des Bodmaner Künstlers Peter Lenk am Seeum teil. Zunächst führte der ehemalige Gemeinderat Klaus Meckelburg, der Peter Lenk persönlich kennt, auf kurzweilige und unterhaltsame Art und Weise in die Biografie und die spannende Künstlerkarriere, Arbeitsweise und Selbstinszenierung des Peter Lenk ein.

Der 1947 in Nürnberg geborene Bildhauer machte durch etliche, teils zunächst ungenehmigte, Kunstwerke deutschlandweit von sich reden. Zu seinen bekanntesten Werken in der Bodenseeregion gehören unter anderem der „Bodenseereiter“ am Überlinger Hafen, „Ludwigs Erbe“ (Tryptichon) am Ludwigshafener Hafen und die Imperia am Konstanzer Hafen, die dem umstrittenen Künstler zu hoher Popularität verhalf. Peter Lenks Kunstwerke polarisieren, indem sie der Politik, der Gesellschaft und nicht zuletzt uns als Individuen einen (selbst)kritischen Spiegel vorhalten und oft ein großes Maß an Selbstironie fordern.

Klaus Meckelburg (Mitte) erklärt das Narrenschiff an der Außenwand des Seeums in Bodman. Bild: Constanze Wyneken | Bild: Constanze Wyneken

Das Relief Narrenschiff interpretiert das Gedicht von Sebastian Brant (1451-1521) neu und thematisiert die bis heute aktuellen Laster, erklärte Meckelburg: Völlerei, Trunksucht, Neid, Geschwätzigkeit, Hurerei und Habsucht, sowie die ewige Gier nach mehr. An Bord des Narrenschiffs finden sich bekannte Größen aus der deutschen Politik, Topindustrielle und weitere, in bizarren Posen verzerrte und vulgär geformte Passagiere und Besatzungsmitglieder.

Es half den Teilnehmern der Führung, die unterschiedlichen, im Relief dargestellten Personen näher erläutert zu bekommen, um somit einen höheren Nutzen aus dem Kunstwerk zu ziehen.

Klaus Meckelburg beantwortete sämtliche Fragen zu den dargestellten Personen. Es gelang ihm, den Anwesenden das Gefühl zu geben, dem Bodmaner Künstler Peter Lenk näher gekommen zu sein und ein weiteres seiner umstrittenen Kunstwerke besser zu verstehen.

Die Führung zum Narrenschiff findet ab sofort immer mittwochs um 17 Uhr statt.