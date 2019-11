Der Gemeinderat hat Änderungen bei Abgaben für den Fremdenverkehr beschlossen. In der jüngsten Sitzung ging es um den Hebesatz zur Berechnung der Fremdenverkehrsabgabe von Gewerbetreibenden, die seit den 1990ern nicht mehr erhöht worden sei. Hintergrund ist, dass die Gemeinde die Infrastruktur wie Uferanlagen und Toiletten für Touristen instand hält. „Die Gäste kommen, weil es hier schön ist. Und dass es hier schön ist, kostet und Geld“, fasste Bettina Keller von der Finanzverwaltung zusammen. Sie erläuterte die Berechnungen.

Der Vorschlag der Verwaltung war, den Hebesatz der Fremdenverkehrsabgabe von vier auf fünf Prozent zu setzen, was der Gemeinde rund 22 300 Euro mehr Einnahmen bringt. Das sei im Vergleich zu anderen Gemeinden an der Untergrenze, erklärte sie. Nur Sipplingen liege mit 4,5 darunter. Außerdem ging es auch um ein Anheben des Bettengelds für private Zimmervermieter von 0,30 auf 0,37 Euro. Bei rund 53 100 Übernachtungen könne so mit Mehreinnahmen von rund 3700 Euro gerechnet werden.

Die Mehrheit der Gemeinderäte war bei der Abstimmung dafür, es gab aber auch Gegenstimmen. Die Anhebungen bei der Fremdenverkehrsabgabe und dem Bettengeld werden der Gemeinde Bodman-Ludwigshafen insgesamt rund 26 000 Euro mehr einbringen.