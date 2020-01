Die Freie Wählervereinigung (FW) Bodman-Ludwigshafen hat sich im TSV-Clubhaus in Bodman zur Hauptversammlung getroffen. Ihr Vorsitzender Michael Niehl berichtete laut Pressebericht der FW über das vergangene Jahr. Er hob besonders den Erfolg bei der Kommunalwahl hervor, bei welcher die Freien Wähler in dem um zwei Sitze verkleinerten Gremium einen Sitz mehr als zuvor hatten gewinnen können.

Das Engagement der Kandidaten sei auch nach der Wahl ungebrochen gewesen, und so wurde ein Stammtisch am jeweils ersten Donnerstag im Monat etabliert. Der erste Stammtisch fand im September statt und dabei wurde auch das Volksbegehren „Schützt die Bienen“ angesprochen. Viele Fragen hierzu blieben offen und das Resultat war eine Podiumsdiskussion im Oktober im Gemeindezentrum in Ludwigshafen.

Bericht aus dem Gemeinderat

Sonja Hildebrand berichtete aus dem Gemeinderat, bevor Schriftführerin Ute Weimann eine Zusammenfassung der Vereinsarbeit im vergangenen Jahr vortrug. Max Weber als Kassenprüfer trug an Stelle des entschuldigten Kassierers Uwe Specht den Kassenbericht vor und empfahl der Versammlung die Entlastung von Kassierer und Vorstand. Gemeinderätin Petra Haberstroh nahm die Entlastung vor, die einstimmig ausfiel.

Vor den Wahlen bedankte sich Michael Niehl bei Klaus Gohl für dessen über 15-jähriges Engagement für die Freien Wähler. Klaus Gohl kandidierte nicht mehr als stellvertretender Vorsitzender, sondern wollte zugunsten Jüngerer in die zweite Reihe zurücktreten.

Michael Niehl als Vorsitzender bestätigt

Petra Haberstroh leitete die Wahlen mit dem Ergebnis, dass Michael Niehl als Vorsitzender bestätigt und Kai Bacher zu seinem Stellvertreter gewählt wurde. Ute Weimann und Uwe Specht wurden ebenfalls bestätigt und neben den bisherigen Beisitzern Wolf-Dietrich Specht und Willy Wagner wurden Ina Chupik und Klaus Gohl neu als Besitzer in den Vorstand gewählt.

„Das große Engagement der Freien Wähler wird sicher auch in Zukunft erhalten bleiben und zu neuen Denkanstößen in der Gemeinde führen“, so die Freien Wähler in ihrer Mitteilung.