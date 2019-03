Wie am Schnürchen verlief die Nominierungsveranstaltung der Freien Wähler Vereinigung in Bodman-Ludwigshafen. 18 Personen waren stimmberechtigt und entschieden über die Reihenfolge der 14 Kandidaten zur Gemeinderatswahl sowie über deren Nominierung. Das Ergebnis war eindeutig: Wahlleiter Klaus Gohl bestätigte, die gesamte Liste sei einstimmig gewählt worden. Er wünschte allen Kandidaten viel Erfolg und hoffte, dass möglichst viele von ihnen es in den Gemeinderat schafften.

Die Kandidaten stellten sich kurz vor. Kai Bacher, 36, verheiratet und bald Vater, ist Maschinenbauingenieur und Assistent der Geschäftsleitung. Er lebt seit vier Jahren in Bodman und möchte sich aktiv in die Politik einbringen. Ina Chupik, 37, sieht im Gemeindeentwicklungsprojekt viele gute Ideen. Die Diplomkauffrau möchte die Zukunft der Gemeinde ebenso mitgestalten wie die 51-jährige verheiratete Klaudia Lange-Mendler. Diese ist selbstständig, hat ein Lohnbüro und möchte sich besonders für ältere Menschen einsetzen. "Kinder sind die Zukunft, aber wir dürfen die Älteren nicht vergessen", mahnte sie.

Den Charakter der Gemeinde erhalten

Anita Grabowski, 45, ist Ur-Bodmanerin, Verwaltungsbeamtin im Landratsamt Konstanz, verheiratet und Mutter zweier Kinder. Sie ist sehr aktiv in Vereinen und der Kirche. Ihr Motto "Vorwärts kommen, ohne Altes zu vergessen". Man müsse sich auf den Ursprung konzentrieren, damit der Charakter der Gemeinde nicht verloren gehe. Ähnlich denkt auch Esther Moll. Die 42-jährige Mutter zweier Kinder ist Schulsozialarbeiterin und war ursprünglich die erste Frau bei der Feuerwehr Bodman-Ludwigshafen. Sie möchte mehr Begegnungspunkte für Alt und Jung schaffen und fragt sich: "Wo ist unser Altes? Wir werden immer mehr zur Siedlung und sind kein Dorf mehr."

Diplom-Informatikern Petra Haberstroh, 60, lebt seit 33 Jahren in Ludwigshafen, hat zwei Kinder und war mit ihrem Mann im eigenen Unternehmen tätig, das inzwischen verkauft wurde. Jetzt genieße sie den Ruhestand, sei wie ihr Mann sehr aktiv in Vereinen und Wohltätigkeitsorganisationen und vor allem mit Ludwigshafen sehr verbunden. Dort lebt auch Obstbaumeister Uwe Specht, 41, mit seiner Frau und den drei Kindern. Seit 16 Jahren ist er bei der Feuerwehr. Er war in der vorletzten Periode schon im Gemeinderat und hofft, dass er diesmal wieder gewählt wird. "Ich möchte die Gemeinde so mitgestalten, wie wir es uns als Bevölkerung vorstellen."Juliane Reuter lebt seit 1998 in Bodman, ist dreifache Mutter und sehr engagiert im Elternbeirat und dem Tennis-Club, dessen Vorsitz sie seit zwei Jahren innehat.

Wer sich einbringt, kann mehr erreichen

Der jüngste Bewerber ist Felix Blessing, 22. Der gelernte Obstbauer arbeitet in einem Garten- und Landschaftsbaubetrieb. Als junger Mensch habe er vielleicht manchmal andere Ansichten, das könne bereichernd sein. Er hoffe auch, einiges zu lernen. Bernd Schlapeta, 60, ist Fahrlehrer, verheiratet und hat zwei Kinder. Politik habe ihn schon immer interessiert und wenn man sich mehr einbringe, könne man mehr erreichen, hofft er.

Heike Tobis, 49, hat ein Planungsbüro. Die zweifache Mutter lebt seit 16 Jahren in Ludwigshafen und möchte die Zukunft der Gemeinde besonders verkehrstechnisch vorantreiben – vor allem in Ludwigshafen. Brigitte Schatz, Jahrgang 1965, die als Außendienstmitarbeiterin für Medizintechnik arbeitet, konnte nicht anwesend sein. Die zweifache Mutter wohnt in Ludwighshafen.

Kandidatenvorstellung in jedem Ortsteil

Zwei der Kandidaten sind gerade im Gemeinderat: Sonja Hildebrand, 45, würde gerne gerne bleiben, um dem Wohl der Allgemeinheit zu dienen. "Ich habe richtig Lust, etwas zu bewegen", sagt sie. Die verheiratete Mutter einer Tochter lebt seit 27 Jahren in Bodman und war Büro- und Industriekauffrau im elterlichen Betrieb. Und für Michael Niehl wäre es sogar schon die dritte Amtszeit. Der verheiratete 63-Jährige ist dreifacher Familienvater, seit 30 Jahren in Bodman, selbstständiger Goldschmiedemeister, Kassier im Touristik-Förderverein und Trainer im Turnverein Ludwigshafen.

Die Kandidaten werden sich von nun an regelmäßig treffen und ihr Programm erarbeiten. Vorgesehen ist jeweils eine Kandidatenvorstellung in jedem Ortsteil.