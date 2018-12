Wann kommt das Museum in Bodman? Die Planung läuft seit mindestens 15 Jahren. Ein Konzept aus jener Zeit ist längst überholt. Aber auch ein Sachstandvortrag mit Diskussion in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats näherte sich noch keiner Antwort an. Eigentlich sah die Tagesordnung eine Entscheidung für das weitere Vorgehen bei der Planung vor. Die Freie Wählervereinigung bat unter anderem um Einsetzung einer Arbeitsgruppe. Es kam dann aber anders – es gab keine Abstimmung, sondern wegen fehlender Unterlagen eine Vertagung.

Klaus Gohl (Freie Wähler) durfte aber wie geplant für das Gremium und die Zuhörer, unter denen Mitglieder des Museumsfördervereins waren, den aktuellen Stand umreißen. Es gab vier Konzepte, von denen aber bereits drei abgetan sind. Das erste ist eine ältere Planung im Seeum, die rund 1,3 Millionen Euro kosten würde. Die zweite Variante sähe einen Turm bei der Bodmaner Hafeneinfahrt vor (rund 770 000 Euro). Die dritte Möglichkeit spielte mit der Idee eines Museums in der historischen Schlosstorkel (rund eine Million Euro). Bei den ersten beiden Konzepten wären die Kosten zu hoch gewesen und die Torkel fiel wegen der Machbarkeit sowie der Kosten heraus. Dort wird außerdem bald ein Fossilien-Museum einziehen.

Museum als Veranstaltungsraum für Bürger

Favorit ist die vierte Idee unter dem Stichwort Bürgermuseum im Seeum. Sie ist allerdings nicht neu: Bereits im März 2018 stellte der Museumsförderverein diese ungefähre Überlegung öffentlich vor. Die Initiatoren wollen dies nach wie vor weiterverfolgen. Gohl, der damals sagte, das Konzept müsse in der Mitte der Gesellschaft angesiedelt werden, umriss Details des neuesten Entwurfs. Der Museumsraum soll nicht nur Museum sein, sondern so angelegt sein, dass er den Einheimischen ohne Catering-Zwang für Trauungen oder verschiedene Veranstaltungen zur Verfügung stehen kann. "Das bräuchte dann eine entsprechende Einrichtung, die umgebaut werden kann", sagte Gohl.

Das Bürgermuseum von Bodman-Ludwigshafen soll im Seeum Platz finden. Der Fluchtplan weist sogar schon lange den großen Raum neben dem Sitzungsaal im Obergeschoss als Museum aus. | Bild: Löffler, Ramona

Ein Ziel sei es auch, die Kosten für die Einrichtung unter 500 000 Euro zu halten. Die jährlichen Unterhaltskosten sollen nicht mehr als 50 000 Euro betragen. Da Personalkosten sehr hoch seien, ist anvisiert, ein Konzept zu entwickeln, bei dem es ohne geht. Und wichtig sei: Die Bürger sollen sich mit dem Bürgermuseum identifizieren können. Gohl erklärte auch, dass die Zukunft in der digitalen Präsentation liege, da sie günstiger sei. Dabei seien Änderungen auch schnell möglich.

Ratsbeschluss für weiteres Vorgehen wichtig

"Es gibt eine Reihe von bereitswilligen Spendern, aber ohne Beschluss geht es nicht", sagte Gohl abschließend. Sobald es Unterstützung von Seiten der Verwaltung gebe, wolle Wilderich Graf von und zu Bodman Unterstützer ansprechen. Gohl betonte die Bitte an den Gemeinderat, eine Arbeitsgruppe einzusetzen, die mit einem Planer ein Pflichtenheft mit den wichtigsten Punkten für das Museum ausarbeiten könne. Diese Vorplanung könne mit vorhandenen Mitteln von Spendern und des Museumsfördervereins (rund 15 000 Euro) finanziert werden. Es sei wichtig, das Thema aus dem Kommunalwahlkampf herauszuhalten und noch vorher auf den Weg zu bringen.

Bürgermeister Matthias Weckbach sah den Vorteil eines Bürgermuseums deutlich. Es gebe zum Beispiel sonst nirgends einen Ort für die Erinnerungskultur, sagte er. Alwin Honstetter (CDU) wunderte sich über Gohls hohe Besucherschätzung von 10 000 Besuchern pro Jahr. Dies erscheine ihm im Vergleich zum Fasnachtsmuseum Langenstein viel. Weckbach verwies allerdings darauf hin, dass in einem touristischen Ort mehr Publikumsverkehr sei. Alessandro Ribaudo (CDU) hatte Lob für die Kombination von Museum und Veranstaltungsort. Das sei die einzige Chance, das Museum zu etablieren.

Thema ist auf Januar vertagt

Das Thema soll erneut auf die Tagesordnung in der nächsten Gemeinderatssitzung kommen. Robert Hermann (CDU) beantragte die Vertagung, der die Mehrheit zustimmte. "Ich weiß, wieviel Arbeit drin steckt, aber möchte mich näher damit beschäftigten", sagte er. Honstetter und Claudia Brackmeyer (SPD) schlossen sich dem an, während sich Dietmar Specht (CDU) dagegen aussprach.