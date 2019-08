Bodman vor 1 Stunde

Feuerwehreinsatz zur Türnotöffnung in der Kaiserpfalzstraße

Weil eine Person in einer Notlage vermutet wurde, war die Feuerwehr Bodman-Ludwigshafen am Sonntag um die Mittagszeit zur Öffnung einer Wohnungstür in der Kaiserpfalzstraße in Bodman im Einsatz.