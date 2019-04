von SK

Die Feuerwehr Bodman-Ludwigshafen musste am Dienstag um 15.30 Uhr zu einem Brand in einer Wohnung in der Sernatinger Straße in Ludwigshafen ausrücken. Wie Feuerwehrkommandant Steffen Bretzke auf Nachfrage mitteilt, ging eine Meldung über eine stark verrauchte Wohnung samt sichtbarer Flammen ein. Laut seinen Angaben fing ein Geschirrspüler aufgrund eines technischen Defektes in der Wohnung Feuer. Ein Trupp ging unter Atemschutz mit einem Kleinlöschgerät in die Wohnung und löschte die Maschine ab.

Laut Bretzke hatten Bewohner bereits vor dem Einreffen der Feuerwehr vorgelöscht. Durch die Hitze wurde auch die Arbeitsplatte in Mitleidenschaft gezogen und musste entfernt werden. Der Brand war indes schnell unter Kontrolle, nach einer Stunde war der Einsatz beendet, so Steffen Bretzke weiter.

Neben der Feuerwehr Bodman-Ludiwgshafen wurden auch die Kameraden aus Sipplingen und die Drehleiter aus Stockach alarmiert und im Einsatz. 35 Feuerwehrmänner waren vor Ort. Nach Angaben von Bretzke wurde beim Brand niemand verletzt.