Die Freiwillige Feuerwehr Bodman-Ludwigshafen ist am ersten Mai-Wochenende zur Hauptprobe ausgerückt. „Brand im Zollhaus„ lautete die Übungsannahme. Kalter Wind und Regenschauer hielten viele Schaulustige nicht davon ab, sich die Abläufe aus der Nähe anzusehen.

Trotz des ungemütlichen Wetters kommen viele Zuschauer aller Altersklassen.

Einer der Zuschauer meldete der Leitstelle, er habe Rauch bemerkt, der durch die Eingangstüre des Zollhauses dringe. Die Diensthabenden in der Leitstelle fragten nach, ob Personen betroffen seien. Das vermutete der Anrufer.

Das Übungsszenario

Die Übungsannahme sah dies genauso vor: In einem Mülleimer entzündet sich Papier und führt zu einem Brand im Treppenhaus. Der Rauch macht die Nutzung des Fluchtweges unmöglich. Fünf Personen müssen über Leitern aus dem Obergeschoss gerettet werden, außerdem muss ein Löschangriff erfolgen.

Atemschutzgeräteträger machen sich bereit, um in das dicht verrauchte Treppenhaus des Zollhauses vorzudringen. Fünf Personen gelten als vermisst. Alle können dank Wärmebildkameras geortet und über Leitern und die Drehleiter gerettet werden.

Unmittelbar nach dem Anruf löste die Leitstelle Alarm aus. Die Kameraden würden sich unverzüglich ins Gerätehaus begeben, erläuterte Simon Kaupert von der Ludwigshafener Wehr den Zuschauern. Drei Minuten nach Ertönen der Sirene war das erste Martinshorn zu hören.

Der Gruppenführer des ersten Fahrzeugs verschaffe sich sofort einen Überblick, so Kaupert. Da bei Bränden automatisch das Drehleiterfahrzeug aus Stockach mit angefordert werde und auch die Kollegen aus Sipplingen mit anrückten, sei das ganz wichtig, um den engen Platz zwischen Zollhaus und See nicht zu verstellen.

Viele Zuschauer beobachten am Zollhaus Ludwigshafen, wie rund 50 Feuerwehrleute aus Bodman-Ludwigshafen, Sipplingen und Stockach die Hauptprobe bestreiten. Auch Bürgermeister Matthias Weckbach (links mit grüner Jacke) ist vor Ort.

Sieben Fahrzeuge waren nach kurzer Zeit vor Ort und mit ihnen etwa 50 Kameraden. Gleich wurde die Wasserversorgung aus dem Bodensee aufgebaut. Schier endlose Meter Schlauch wurden ausgelegt und verbunden. Atemschutzgeräteträger drangen in das verrauchte Treppenhaus ein. „Personenrettung hat immer Vorrang vor Brandbekämpfung“, sagte Simon Kaupert.

Nur 20 Minuten später hatte der Angriffstrupp das Feuer gelöscht. Alle fünf vermissten Personen seien mit Hilfe der Wärmebildkameras gefunden und gerettet worden. Sie seien zu einem Sammelplatz gebracht und dort betreut worden. Ein Unterdruckbelüfter habe dafür gesorgt, dass das Gebäude rauchfrei wurde. Der Rauch sei über das Dachgaubenfenster abgezogen. Uwe Hartmann, stellvertretender Kreisbrandmeister, zeigte sich zufrieden mit der Probe.

Nach der Hauptprobe dürfen die jüngeren Besucher noch Wasser in den Bodensee spritzen.

Forderung bei der Mitgliederversammlung: Feuerwehren sollen weiter zusammenwachsen

Bürgermeister Matthias Weckbach ging bei der jüngsten Hauptversammlung auf die Übung ein und wies darauf hin, dass die Schranke beim Zollhaus sehr leicht sei. Geöffnet schwinge sie bei einem ordentlichen Windstoß zurück. Ein Sicherungssplint müsse eingesteckt werden. Die Kommandanten werden entsprechend eingewiesen.

Steffen Bretzke, Kommandant der Feuerwehr Bodman-Ludwigshafen, betonte, die Wehren müssten weiter zusammenwachsen. Die Alarmierung des Drehleiterfahrzeugs und die Unterstützung durch die Sipplinger Kameraden, spare wertvolle Zeit. Er lobte den Ausbildungsstand, die Kameradschaft und den neuen Mannschaftstransporter (MTW). Es sei gut, über ein allradfähiges Fahrzeug zu verfügen. „Es war schon im Einsatz zur Menschenrettung im Wald.“

265 Jahre aktiver Feuerwehrdienst auf einer Bühne: Sie alle wurden bei der Versammlung im Gemeindezentrum Ludwigshafen geehrt: Stefan Knecht und Burkhard Bergmaier mit dem Ehrenzeichen in Gold für mindestens 40 Jahre Einsatzdienst, Marco Leiz und Reiner Schmid mit dem Ehrenzeichen in Silber für mindestens 25 Jahre Einsatzdienst sowie Christian Pichler, Steffen Bretzke, Frank Renner, Nicole Renner, Daniel Rothenburger, Martin Seeberger, Andreas Eppler, Jürgen Paul, Uwe Specht, Markus Bretzke, Florian Stegen, Andreas Auer und Philipp Wagner mit dem Ehrenzeichen in Bronze für mindestens 15 Jahre Einsatzdienst (alle von links). Der stellvertretende Kreisbrandmeister Uwe Hartmann (ganz rechts) gratulierte.

Der Gemeinderat habe die Dringlichkeit für Investitionen in das Gerätehaus und weitere Beschaffungen erkannt. „Gerade weil wir in der Tagesverfügbarkeit nicht so gut ausgestattet sind, müssen wir mit Technik viel wett machen“, so Bürgermeister Weckbach. Verbesserungspotential sieht Steffen Bretzke bei der Jugendfeuerwehr. Man müsse Jugend und Quereinsteiger fördern.

Steffen Bretzke (links) ernannte Fabian Grabowski, Adem Demidere, Tamara Ill, Sascha Lang, Elina Lange, Christian Uebach und Yilmaz Sezgin (von links) zu Feuerwehrmännern und –frauen. Es fehlte Konstantin Koslow. Andreas Schuhmann wurde als Feuerwehrmann in der Probezeit aufgenommen.

Mitte Juli richtet Bodman-Ludwigshafen den Kreisfeuerwehrtag des Landkreises Konstanz aus.

Christian Pichler, Abteilungskommandant Ludwigshafen (links), und Steffen Bretzke, Kommandant Bodman-Ludwigshafen (rechts), umrahmen Ludwig Seeberger, der nun Ehrenmitglied ist. Seeberger war vor 52 Jahren in die Feuerwehr Ludwigshafen eingetreten, nach einer eindrucksvollen Karriere 2005 in die Alterswehr übergegangen und hält den Feuerwehrleuten noch immer die Treue.

Die Abteilungskommandanten und Schriftführer berichteten über das vergangene Jahr und erinnerten unter anderem an den Blaulichttag im September. Das Team um Jugendwart Patrick Feiß war laut Valentin Kaltenbrunner sehr aktiv. Beide Wehren wurden einstimmig entlastet.

Steffen Bretzke beförderte Christian Pichler zum Oberbrandmeister sowie Roland Gocz und Marco Leiz (von links) zu Oberlöschmeistern.