von SK

Das neue Fahrzeug hat sich direkt im Einsatz bewährt: Die Feuerwehr Bodman-Ludwigshafen wurde am Freitagabend gegen 18.55 Uhr für eine Menschenrettung auf dem Spittelsberg alarmiert. „Dort befand sich eine Person auf dem Waldweg Richtung Espasingen in einer Zwangslage“, schreibt die Feuerwehr in der Einsatzbeschreibung. Da es dort sehr schlammig war, habe der Rettungswagen nicht hinfahren können.

Der Kommandant aus Bodman brachte deshalb den neuen, allradfähigen Mannschaftstransportwagen (MTW), der seit einer Woche in Bodman ist, mit. Mit dem MTW fuhr die Feuerwehr die Besatzung des Rettungswagens zu dem Patienten. „Hier bewährte sich die Entscheidung, ein MTW zu kaufen, das Allrad hat, da wir in der Vergangenheit immer öfters Rettungseinsätze hatten, wo wir solch ein Fahrzeug gebraucht hätten“, so die Feuerwehr.

Nach einer kurzen Untersuchung vor Ort brachten die Einsatzkräfte den Patienten mit dem MTW zum Rettungswagen.