Wie die Feuerwehr berichtet, wurden die Einsatzkräfte um 17.09 Uhr zu dem Feuer im Waldgebiet in Richtung Stockach alarmiert. „Nach einer kurzen Suche haben wir das Feuer in der Nähe des Römerbrunnens im Wald gefunden“, so die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte zogen das Feuer laut eigenen Angaben auseinander und löschten es.