Es ist eine ungewöhnliche Übergangslösung für ein Busproblem: In Bodman-Ludwigshafen kommen elf Bodmaner Erstklässler, die nach Ludwigshafen müssen, nun mit dem Mannschaftstransportwagen (MTW) der Feuerwehr zur Sernatingenschule.

Hauptamtsleiter Stefan Burger erklärte in der jüngsten Ratssitzung, dass ein Problem mit dem neuen Busfahrplan aufgetreten sei und was dagegen getan wird. Bürgermeisterstellvertreter Alessandro Ribaudo erklärte, dass diese Erstklässler nach Ludwigshafen gehen, weil die Klasse in Bodman voll gewesen sei.

Die Gemeinde wusste zwar schon im Vorfeld, dass es frühmorgens Probleme für Pendler Richtung Überlingen geben würde, nun kam aber noch etwas anderes auf: Ein bestimmter Bus aus Richtung Wahlwies fährt nicht mehr durch Bodman. So fehlt eine direkte Anbindung für die Schüler, sagte Burger. Das Problem sei, dass sich dies für die Erstklässler so schnell geändert habe, dass sie nicht üben konnten, wie sie jetzt zur Schule kommen – und mittags zurück. Bei älteren Schülern klappe alles.

Notlösung bis Pfingsten

„Wir haben mit den Eltern und der Schule nach einer Lösung gesucht“, so Burger. Es sei eine Übergangsregelung bis zu den Pfingstferien, bei der der Gemeindevollzugsdienst die Erstklässler morgens mit dem MTW von Bodman nach Ludwigshafen bringt.

Da eine Schülerin ohnehin immer ein Taxi nutze, könnten dort auch noch andere Kinder mitfahren. Mittags bringen Betreuungskräfte der Schule die Kinder zur Haltestelle und sorgen dafür, dass sie den richtigen Bus (Linie 105) nehmen.

Gespräche mit Landratsamt

„Wir schauen, dass wir eine Lösung mit dem Landratsamt hinbekommen“, sagte Burger weiter. Auf Nachfrage sagte er am Donnerstag, dass es noch nichts Neues vom Landratsamt zu der Verbindung für die Erstklässler gebe. Beim anderen Bus, den Pendler nutzen, sehe das Landratsamt keinen Anpassungsbedarf. „Wir werden das aber auch noch einmal aufgreifen, wenn sich die akute Situation einmal entspannt hat“, so Burger.