Dies verkündete die Feuerwehr in einer Mitteilung. Das bisherige Fahrzeug der Abteilung Ludwigshafen war im Oktober mit einem Getriebeschaden auf der Autobahn liegen geblieben. Eine Reparatur war nicht möglich. Der Gemeinderat hatte dann in einer Ratssitzung Anfang November die Ersatzanschaffung entschieden. Es gibt dazu einen Zuschuss vom Landkreis.

„Wir bedanken uns bei allen für die schnelle Abwicklung und Genehmigung, dass wir das so wichtige MTW wieder in Betrieb nehmen konnten“, so die Feuerwehr.