Der Musikverein Ludwigshafen hat Grund zu feiern. 150 Jahre lang gibt es den Verein nun schon. Der Festakt hängt nun aber in der Warteschleife. Der Vorsitzende Robert Auer, der für die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins zuständig ist, hatte zwar bereits Einzelheiten zum Festjahr bekannt gegeben, aber dann traf sich das Vorstandsteam zu einer außerordentlichen Vorstandssitzung.

Festakt war für 20. März geplant

„Wir haben uns ganz klar dazu entschlossen, dass wir unseren Festakt zum 150-jährigen Jubiläum in Anbetracht der momentanen Situation verschieben müssen“, erklärte Schriftführer Florian Loewenberg. Die Entscheidung fiel bereits vor der Corona-Verordnung der Landesregierung.

Für diesen Festakt hatte der Festausschuss für den 20. März im Zollhaus einen ganz besonderen Abend für geladene Gäste geplant (siehe Text unten). Diese Veranstaltung wird verschoben, aber nicht aufgehoben, denn natürlich wolle der Verein das Jubiläum noch gebührend feiern, so Loewenberg. Einen neuen Termin für den Festakt gibt es noch nicht.

Großes Fest am See im Mai

Sofern es bis dahin erlaubt wäre, sieht der Plan für das Festjahr so aus: Am 17. Mai soll das Bezirksmusikfest mit den befreundeten Bezirkskapellen in den Uferanlagen am Zollhaus stattfinden. Die befreundeten Vereine Sipplingen und Bonndorf spielen am Umzug durchs Dorf mit. Alle Orchester marschieren später gemeinsam vom Pavillon zum Kiosk.

Das Unterhaltungskonzert bestreiten der MV Liggersdorf und der MV Nesselwangen. Bei der Bewirtung hilft wieder die Narrenzunft. Während das letzte Bezirksmusikfest 1995 traditionell im Festzelt stattfand, werden im Mai verschiedene Plätze bespielt. „Es wird ein großes Blasmusikfest am See. Auch der Gottesdienst wird draußen stattfinden“, erzählt Robert Auer. Er hofft deshalb auf gutes Wetter.

Open Air Konzert am 24. Juli

Der Musikverein Ludwigshafen freut sich sehr auf das Open Air Konzert „Sound & Light“ am 24. Juli, sofern es stattfinden kann. Ein solches Konzert findet seit 1997 alle zwei Jahre statt. Mit Sängern und einer spektakulären Licht-Show werden Pop-, Rock- und Jazzmusik zum Musikerlebnis.

Im Park direkt am See wird das große Blasorchester zur Rockband, zur Big-Band oder legt mit eigenen Arrangements den Klangteppich unter Gitarre und Gesangsstimme.

„Blasmusik ist geil“-Party im August

Und am 8. August wäre dann Gelegenheit, bei der BIG-Party (“Blasmusik ist geil“) am See ausgelassen zu feiern. „Namhafte Blasmusik-Bands werden für einmalige Partystimmung sorgen“, verspricht Robert Auer. Den Anfang macht ab etwa 16.30 Uhr die Brass Band Ludwigshafen, die als Gruppierung des MV Ludwigshafen angefangen hat und heute eine eigenständige Band ist.

Von 18 bis 21 Uhr spielt die Gruppe Polka Cabana, deren Mitglieder aus der westlichen Bodenseeregion und dem Donautal kommen. Dann übernimmt bis Mitternacht die Deienmooser Gretle Band von der Höri. Die Party werde mit Essens- und Getränkeständen richtigen Festivalcharakter haben, so Auer.

Mit der zweiten Weihnachtsgala soll das Jahreskonzert am 5. Dezember dann ein ganz besonderer Abschluss des Jubeljahres werden.