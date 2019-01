von SK

Die Angerufenen meldeten sich am Mittwochabend bei der echten Polizei, wie das Polizeipräsidium Konstanz nun per Pressemeldung mitteilt. Teilweise habe sich der falsche Polizist als Thomas Wagner ausgegeben. Die Betrugsmasche funktionierte so: Der Anrufer behauptete, als Polizist gegen eine Tätergruppe zu ermitteln, die in der Nähe zum jeweils Angerufenen festgenommen worden sei. Angeblich sei bei diesen Tätern in Notizzettel mit der Adresse der Betroffenen gefunden worden, weshalb in Kürze mit einem Einbruch zu rechnen sei. Der Anrufer versuchte dann, Informationen über Wertgegenstände im haus oder einen Tresor zu bekommen. Die betroffenen Personen schöpften jedoch rechtzeitig Verdacht, beendeten die Gespräche und meldeten sich bei der echten Polizei. Die Beamten raten allen, die in eine ähnliche Situation geraten, keine Auskünfte über persönliche und finanzielle Verhältnisse zu geben. Weitere Tipps: Telefonhörer auflegen, sobald der Gesprächspartner Geld fordert; keinerlei Zusagen am Telefon machen; keine Programme auf einen privaten Computer herunterladen – dabei handelt es sich meist um Schadsoftware; Polizeibeamte erfragen am Telefon oder einfach so auf der Straße keine Kontodaten oder verlangen Auskünfte über Vermögensverhältnisse; Kriminelle können Behördennummern vortäuschen – die Polizei rät daher zu Misstrauen; am Telefon nicht unter Druck setzen lassen; niemals Bargeld an angebliche Polizisten übergeben; Vornamen im Telefonbuch können Rückschlüsse auf das Alter einer Person zulassen – daher rät die Polizei zu prüfen, ob man diese Namen im Telefonbuch benötigt. Im Verdachtsfall sollte man sich sofort mit der Polizei in Verbindung setzen. Weitere Hinweise und Tipps finden Sie auch im Internet unter www.polizei-beratung.de