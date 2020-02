von SK

Die Polizei sucht nach Zeugen, die einen Unfall am Samstag zwischen 10 und 18 Uhr in der Lieferzufahrt zu einem Lebensmittelmarkt in der Überlinger Straße beobachtet haben. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung informierte, fuhr ein Unbekannter vermutlich beim Anliefern oder Wenden in der Einfahrt gegen einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Audi. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unfallfahrer einfach davon.

Über 2000 Euro Schaden

Die Polizei beziffert den beim Unfall entstandenen Schaden auf über 2000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall oder zum unbekannten Fahrer geben können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Bodman-Ludwigshafen unter der Telefonnummer (0 77 73) 92 00 17 zu melden.