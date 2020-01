von SK

Ein unbekannter Mann trat dort in den Obstgärten in der Verlängerung des Blütenwegs zwei Frauen gegenüber als Exhibitionist auf. Laut einer Mitteilung der Polizei lautet die Beschreibung des Mannes so: 20 bis 30 Jahre, Bart, dunkles Oberteil.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Stockach unter 07771/9391-0 in Verbindung zu setzen.