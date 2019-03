Und plötzlich ging zwei Minuten lang nichts: Am Freitag fiel kurz vor 9 Uhr der Strom in Teilen von Bodman-Ludwigshafen und Wahlwies sowie entlang der B33 bei Radolfzell aus. Es war derselbe Stromkreis, in dem es am Dienstag bereits einen Ausfall gegeben hatte. Dies teilte Ulrich Stark, Pressesprecher von Netze BW mit.

"Die Fehlerstelle lag diesmal an einer Tiefbaustelle in Ludwigshafen. Den betreffenden Erdkabelabschnitt hatten wir vorsorglich freigeschaltet", erklärt er. "Nach Abschluss der Baumaßnahme sollte wieder in Betrieb gehen. Die vorherige Prüfung des Kabels ergab einwandfreie Werte. Dennoch kam es leider zum Erdschluss, so dass der Abschnitt sofort wieder freizuschalten war."

Inzwischen sei per Kabelmesswagen die genaue Schadensstelle ermittelt worden, die noch im Laufe des Tages repariert werden soll. Das Freischalten von einzelnen Abschnitten zwischen zwei Ortsnetzstationen sei in der Regel problemlos möglich, weil das Netz eine Ringstruktur aufweise, die eine Versorgung von zwei Seiten ermögliche. "Dieser Umstand ist gerade bei der Vorbereitung von Instandhaltungs- und Baumaßnahmen, aber eben auch der raschen Behebung Störungen extrem hilfreich", erklärt Stark.

Bodman-Ludwigshafen/Stockach/Radolfzell Stromausfälle in Bodman, Ludwigshafen, Espasingen, Liggeringen und entlang der B 33 bei Radolfzell

Das sei bei den Stromnetzbetreibern in Deutschland für die Versorgungssicherheit so eingerichtet. Aber es gebe keine Regel ohne Ausnahme: Nicht alle dieser Ortsnetzstationen seien im Ring angeschlossen, sagt Stark weiter: "Insbesondere in dünn besiedelten Gebieten bestehen aus Kostengründen oft nur Anschlüsse im Stich. Wegen der Schäden an dem sehr langen Kabelabschnitt zwischen Wahlwies Bahnhof und Stahringen besteht bei einem dortigen Betrieb und einigen wenigen Stationen rund um den Bahnhof Wahlwies der Ring aktuell auch nicht mehr." Netze BW habe aber bereits vor etwa einem Jahr eine weitere Kabelverbindung gelegt. Damit profitiere zumindest der größte Teil des Ortes von dem Ringschluss, erklärt er.

Zum Stromausfall am Dienstag, 19. März, ist inzwischen die genaue Ursache ermittelt. "Der Ursprungsfehler wurde bei den aktuellen Bauarbeiten in Bodman von einem Erdspieß ausgelöst, der das dort verlaufende 20.000 Volt-Erdkabel erwischte", sagt Stark. Im Auftrag der Gemeindewerke Bodanrück modernisiere die Netze BW als Pächterin des Stromnetzes dort im Zuge der Straßensanierung für einen sechsstelligen Betrag Kabelabschnitte und insbesondere mehrere Ortsnetzstationen.