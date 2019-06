Bodman-Ludwigshafen vor 1 Stunde

Einsturzgefahr an Haus und Nebel aus Kühlraum: Fast zwei zeitgleiche Einsätze für die Feuerwehr

Zwei Einsätze am Pfingstwochenende haben die Feuerwehr Bodman-Ludwigshafen auf Trab gehalten. Im Blumhof gab es am Samstag Probleme in einem Kühlraum und am Sonntag drohte ein historisches Gebäude in Bodman-Ludwigshafen einzustürzen. Beim Haus war auch das Technische Hilfswerk im Einsatz.