In einer Zeit, in der alles dokumentiert und vieles online zugänglich ist, ist das eigentlich schwer vorstellbar: Manche Gemeinden wissen nicht oder entdecken spät, wer vor vielen Jahrzehnten zum Ehrenbürger ernannt wurde. Oder ob darunter Personen mit nationalsozialistischem Hintergrund sein könnten. Aufzeichnungen fehlen, Wissen ging verloren. Fakt ist: Zwischen 1933 und 1945 waren viele hohe NS-Amtsträger in zahlreichen Orten in Deutschland Ehrenbürger oder die Gemeinden benannten Straßen nach ihnen. Nach dem Zweiten Weltkrieg machten die Verwaltungen oder die Alliierten eigentlich alles rückgängig. Oder? Die Gemeinde Bodman-Ludwigshafen war sich nicht ganz sicher, als durch Zufall bei einer gemeindeeigenen Recherche die Namen von vier Personen zutage kamen, die 1933 Ehrenbürger wurden. Das ist nun korrigiert. Auch wenn der Kommentar zu Paragraf 22 der Gemeindeordnung sagt, dass die Ehrenbürger-Würde mit dem Tod erlischt, ist eine klare Distanzierung gut. Und eine Entscheidung im Gemeinderat konnte auch nur einstimmig sein.

Nur eines bleibt: Ungewissheit. Welche Gemeinden könnten noch solche ungewollten Ehrenbürger haben – oder gehabt haben? Viel Wissen ist vom Nebel der Zeit umhüllt. Selbst wenn es Paragrafen, Direktiven oder Auslegungen gibt, die eine Ehrenbürger-Würde aberkennen, kann es nie verkehrt sein, wenn eine Gemeinde sich mit ihrer Geschichte beschäftigt und bewusst ein Zeichen setzt, um eine frühere Entscheidung aufzuheben.