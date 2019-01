Welche Zukunft hat der ländliche Raum? Mit dieser Frage beschäftigte sich Tengens Bürgermeister Marian Schreier auf Einladung des SPD-Ortsvereins Bodman-Ludwigshafen. Er kommt zu dem Schluss, dass ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Stadt und Land und gleiche Lebenschancen an jedem Wohnort notwendig seien. "Das ist ein sozialdemokratisches Grundprinzip und ein ganz wichtiges Thema für die SPD", so der 28-jährige Schreier. Diese Thematik habe man in den letzten Jahren zu stark vernachlässigt, das müsse sich ändern. Vieles lasse sich vor Ort lösen. Man müsse dafür auch neue Wege gehen, und für manches brauche es die richtige Politik in Land und Bund.

Obwohl nach einer Umfrage des Südwestrundfunks 62 Prozent der Befragten ein Leben auf dem Land bevorzugten, ziehe es viele Menschen in die Städte. Überwiegend seien das Berufsanfänger, Auszubildende oder Studierende. Schreier erklärt, dieser Umstand berge die Gefahr einer sich selbst verstärkenden Abwärtsspirale: Wenn Menschen wegziehen, schmälern sich Zuweisungen des Landes, aber auch Einnahmen durch Beiträge, Gebühren und Steuern. Die Auslastung der Infrastruktur, etwa Nahverkehr, Wasser und Abwasser, verringert sich. Schreier sagt: "Wenn die Jungen gehen, fehlen irgendwann die Träger der Vereine. Bank, Post und Bäcker schließen."

Bezahlbarer Wohnraum von zentraler Bedeutung

Unterschiedliche Lebensphasen seien ausschlaggebend für die Wahl des Wohnorts, glaubt er. Damit Menschen im ländlichen Raum bleiben, brauche es die öffentliche Infrastruktur als Daseinsvorsorge. Ärztliche Versorgung, Bildungslandschaft, Kinderbetreuung, schnelles Internet sowie Bauland und bezahlbarer Wohnraum seien die wesentlichen Voraussetzungen.

Drei Themenfelder greift er heraus. Viele Gemeinden hätten keinen niedergelassenen Hausarzt mehr, ebenso viele seien absehbar unterversorgt. Es gehe nicht um eine 24-Stunden-Versorgung, sondern um Teilung wirtschaftlicher Verantwortung, zum Beispiel durch Ärztehäuser mit guter baulicher Ausstattung, die auch Teilzeitarbeit ermöglichten. Er beschreibt das in Tengen geplante Ärztehaus. Hier haben sich in einer Genossenschaft Stadt, Bürger, Unternehmen und Dritte zusammengetan, um die hausärztliche Versorgung zu sichern. Die Resonanz sei hervorragend, weil eine Gemeinschaftsleistung dahinter stehe und nicht ein einzelner Investor.

Schnelles Internet nötig

Auch die Breitbandversorgung und schnelles Internet seien essentiell. "Sie entscheiden ganz wesentlich, ob Bürger oder Unternehmen sich ansiedeln. Es ist ein absolutes Unding, dass es immer noch keine flächendeckende Breitbandversorgung in Deutschland gibt." Die Breitbandversorgung könne eine große Chance für den ländlichen Raum sein, sie ermögliche ortsunabhängige Arbeitsplätze und Heimarbeit. Auch Telemedizin sei dann keine große Schwierigkeit mehr. Auf dem Land sei ein umfassendes Angebot mit Betreuung von Kindern unter drei Jahren, Ganztagsbetreuung und Ganztagsgrundschule unerlässlich, so Schreier. An diesen Bereichen müsse man vorrangig arbeiten.

Schreier fordert eine ausreichende finanzielle Ausstattung für Städte und Gemeinden, die nicht nur über Förderprogramme des Landes und des Bundes läuft. "Damit geben übergeordnete Instanzen die Prioritäten vor. Was die Zufriedenheit schafft, ist, dass man vor Ort mitbestimmen kann. Deshalb braucht es eine gute Grundausstattung und Handlungsfreiheit im Sinne von gesetzlichen Rahmenbedingungen." In den letzten Jahren sähen sich Städte und Gemeinden überbordendem Bürokratismus ausgesetzt. Nicht alles lasse sich über Vorschriften und Regeln organisieren.

Ehrenamtliches Engagement unabdingbar

Viele Menschen seien bereit, im Umland oder weiter weg vom Arbeitsplatz zu wohnen, wenn die Mobilität sichergestellt wäre. Eine gute Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr sei ganz entscheidend, damit Gemeinden nicht wirtschaftlich unattraktiv und dadurch abgehängt würden.

Die Zuhörer lobten die Idee von genossenschaftlichen Projekten und hoben die Bedeutung künftiger medizinischer Versorgungszentren und der interkommunalen Kooperation hervor, die Marian Schreier als Grundvoraussetzung nennt, damit kleine Gemeinde künftig noch selbstständig bleiben könnten. Die Anwesenden betonten die Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements in kleineren Orten. Vereine förderten die Zugehörigkeit und Lebensqualität. Langjähriges soziales Engagement sollte allerdings mehr anerkannt und wertgeschätzt werden und sich zum Beispiel positiv auf die Rente auswirken, schlug ein Zuhörer vor.