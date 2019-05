Ludwigshafen Großes Programm beim Welterbetag am Sonntag in Ludwigshafen

Die MS Großherzog Ludwig wird am 2. Juni im Rahmen des bundesweiten Unesco-Welterbetags zum Wissensschiff. An Land in Ludwigshafen gibt es Stände und Aktionen am Zollhaus sowie mittags einen Vortrag über archäologische Funde und Arbeitsweisen. Gleichzeitig ist auch Tag der Städtebauförderung.