von SK

Der Vorfall ereignete sich am Samstag gegen 21.55 Uhr auf der Bundesstraße 31 in Ludwigshafen, wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilt. Demnach war der Unfallverursacher in einem gewöhnlichen Privatwagen unterwegs, auf dem ein Blaulicht montiert war. Dieses hatte der Fahrer demnach zum Unfallzeitpunkt auch benutzt, und zwar, obwohl das verboten ist. Der Unfallverursacher fuhr laut der Meldung aus Richtung Sipplingen nach Ludwigshafen, überholte zwei Fahrzeuge und umfuhr dabei auch eine Verkehrsinsel. Beim Wiedereinscheren auf seine Fahrspur drängte er eines der überholten Autos nach rechts ab, sodass dieses gegen den Bordstein fuhr. Anschließend fuhr der Unfallverursacher einfach weiter. Zum Zeitpunkt des Unfalls war an dessen Fahrzeug ein Schweizer Kennzeichen angebracht, heißt es in der Polizeimeldung weiter. Und: Ermittlungen hätten ergeben, dass gegen den Unfallverursacher bereits ein Führerscheinentzug vorlag. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverlauf geben können oder durch die Fahrweise ebenfalls gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Stockach unter Telefon (077 71) 93 91 0 zu melden.