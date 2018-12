Das neue Jahr bringt in Ludwigshafen eine Großbaustelle, die sich mit der Vollsperrung eines Abschnitts der B 34 auf die ganze Region auswirken wird. Für die Anwohner wird es rund drei Monate lang schwierig, für Pendler stehen Umwege über die B 31-neu an. Ärger darüber ist vorprogrammiert und Ignoranten wird es auch wieder geben. Die Sanierung der Bundesstraße zwischen Ludwigshafen und Sipplingen im Herbst hat deutlich gezeigt, wie zahlreiche Verkehrsteilnehmer mit Umleitungen umgehen.

Der zurückliegende Fall hat trotz Unmut und einem Unfall mit Verletzten in Sipplingen aber wichtige und wertvolle Erfahrungswerte gebracht. Die Gemeinde Bodman-Ludwigshafen und die Straßenverkehrsbehörde in Stockach wissen, was sie zu erwarten haben und bereiten sich entsprechend vor. Sie achten zum Beispiel bei der Beschilderung in Espasingen darauf, dass diese umso deutlicher ist. Obendrauf kommt noch die halbseitige Sperrung Richtung Ludwigshafen. In Ludwigshafen selbst gibt es Höhenbegrenzungen für Fahrzeuge.

Gemeinde und Behörde ziehen damit sämtliche Register. Das ist wichtig und notwendig. Es gibt mehr Sicherheit. Aber es ist natürlich keine Garantie dafür, dass es so keine Probleme gibt. Auf jeden Fall gilt und sollte selbstverständlich sein: Rücksicht nehmen, Augen auf im Straßenverkehr, Schilder lesen – und beachten. Nur für die Maßnahme selbst gilt Augen zu und durch, denn sie ist dringend nötig, um die Gemeinde für Hochwasser zu wappnen.