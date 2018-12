Die Monate Januar bis April werden nicht einfach. Ludwigshafener Anwohner, aber auch Verkehrsteilnehmer aus der ganzen Region müssen sich auf Einschränkungen und Umleitungen einstellen. Der Grund: Kanalverlegungen für den Hochwasserschutz.

Der Absturzschacht, das größte Bauteil für den Kanal zum Hochwasserschutz, schwebt in der Bahnhofstraße per Kran ein. Es wiegt 40 Tonnen und ist 2,70 breit, drei Meter lang sowie 3,4 Meter hoch. Bilder: Ramona Löffler | Bild: Löffler, Ramona

Die Arbeiten für die Mühlbachverrohrung in Ludwigshafen laufen auf Hochtouren. In der Bahnhofstraße schwebte am Donnerstagmorgen ein gewaltiges Bauteil per Kran ein. Wenn die Arbeiten dort abgeschlossen sind, geht es in der Radolfzeller Straße (B 34) zwischen Bahnhofstraße und Mühlbachstraße weiter. Dazu muss dieser Abschnitt voll gesperrt werden, denn die Baugrube wird so breit, dass es nicht halbseitig möglich ist. Parallel findet eine Kanaldurchpressung in rund vier Metern Tiefe zwischen B 34 und Talstraße unter dem Friedhof statt.

Die Gemeinde und das Ingenieurbüro Reckmann informierten am Mittwochabend Anwohner über die geplanten Arbeiten. Es soll etwa Mitte Januar losgehen, erklärte Eike Reckmann. An der B 34 vor dem Friedhof werde die Startgrube entstehen, von der aus der Kanal unter dem Friedhof in gerader Linie auf 121 Metern Länge zur Talstraße durchgepresst werde. "Kurz vor Ostern wird die Zielgrube in der Talstraße erreicht sein", sagte Reckmann.

Rund 20 Anwohner waren bei der Infoveranstaltung wegen der Kanaldurchpressung unter dem Friedhof und der Sperrung der B34/Radolfzeller Straße in Ludwigshafen. Sie hatten viele Fragen. Links steht Bürgermeister Matthias Weckbach. Bild: Ramona Löffler | Bild: Löffler, Ramona

Er nahm den Bürgern auch gleich eine Sorge: "Der Kanal verläuft dann in 3,9 bis vier Metern Tiefe. Die Gräber sind wesentlich weiter oben." Außerdem sei die Trasse so gewählt worden, dass sie hauptsächlich unter den Wegen verlaufe. Ortsbaumeister Ralf Volber stellte dies an einer Karte dar und zeigte, dass nur wenige Gräber betroffen seien.

Erneuerung von Versorgungsleitungen

Wenn die B 34-Fahrbahn offen ist, stehen auch Arbeiten an den Versorgungsleitungen an. Es werde während der Bauzeit eine Notversorgung über provisorische Leitungen geben, erklärte Dominik Dirnbach vom Ingenieurbüro. Es könne allerdings beim Umschließen der Leitungen kurzzeitige Versorgungsunterbrechungen geben.

Rund 20 anwesende Anwohner hatten viele Fragen zu Details während der Bauarbeiten oder dem Thema Hochwasserschutz im Gesamten. Mehrere Bürger machten sich Sorgen, wie es mit Müll, Parken, Post und Einkäufen zum Haus tragen sein werde. Die Gemeinde will zum Beispiel älteren Bürgern bei den Mülltonnen helfen und für Anlieger werde es Parkflächen mit Parkausweisen geben. Bürgermeister Matthias Weckbach erklärte, dass alle noch detaillierte Infos per Post bekommen.

Feuerwehr macht sich Sorgen

Feuerwehrkommandant Steffen Bretzke war nicht nur als Betroffener anwesend, sondern machte sich auch in Hinblick auf mögliche Einsätze Sorgen über die Vollsperrung. Eike Reckmann erklärte, dass die Baustelle entlang der B 34 Stück für Stück wandere und nicht alles auf einmal gemacht werde. Die Abschnitte seien jeweils zwischen fünf und acht Meter lang. Nur die Startgrube für die Friedhofs-Durchpressung müsse immer offen bleiben. Über diese werde immer das Erdmaterial abtransportiert. Dirnbach erklärte dazu, dass diese Arbeitsweise Teilschnittverfahren heiße. Dabei werde unterirdisch das Erdreich abgegraben und mit einem Förderband zur Startgrube transportiert. Es werde zwar Durchpressung genannt, sei aber eigentlich kein Pressen.

Von Seiten der Firma Späth kam in Hinblick auf Bestattungen und Grabpflege der Hinweis, dass in der Talstraße die Zufahrt zur Aussegnungshalle nicht richtig möglich sei. Bürgermeister Matthias Weckbach versprach, dass die Firma in die Gespräche mit dem Bauunternehmen Strobel eingebunden werde, um eine Lösung zu finden.

Noch nicht klar wieviel Baulärm

Auf SÜDKURIER-Nachfrage sagte Ralf Volber zu möglichem Baustellenlärm, dass damit zu rechnen sei, aber noch nicht klar sei, in welcher Dimension. Es werde zu den üblichen Tageszeiten gearbeitet. "Bei Bestattungen ist zu überlegen, die Arbeiten für einen gewissen Zeitrahmen still zu legen, worüber wir mit der Baufirma noch sprechen werden."

Wenn der Kanal unter dem Friedhof fertig ist, soll es in der Talstraße weitergehen. Zeitpunkt und Zeitplan stehen allerdings noch nicht fest, erklärte Weckbach auf Nachfrage einer Bürgerin. Er hoffe aber, dass es dort in einem Jahr losgehen könne.