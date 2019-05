von Friedrich W. Strub

In der Hauptversammlung ihres 40. Jubiläumsjahres konnte die Dorffreundschaft Maygas-Ludwigshafen auf ein besonders erfolgreiches Jahr zurückblicken. Durch drei Theateraufführungen, der Beteiligung am Häfler Seefest und dank vieler Spenden konnte der Verein verstärkt in Hilfsprojekte in Guatemala, Haiti, Sri Lanka und Kenia investieren – damit wächst die Summe der Hilfszahlungen auf rund 260 000 Euro in den vergangenen 40 Jahren.

Verein bekommt immer mehr Mitglieder

Bei den Wahlen wurde Daniel Trisner einstimmig als erster Vorsitzender bestätigt, ebenso wurde Mara Lindenmayer erneut zur Schriftführerin gewählt. Michael Dirnhofer erhielt als zweiter Kassenprüfer das Vertrauen. Die Zahl der Mitglieder ist im vergangenen Jahre um rund 30 Prozent gewachsen und erhöhte sich auf 160.

Trisner führt das wachsende Interesse am Verein auf viele eigene Veranstaltungen und die stetige Präsenz bei Dorffesten zurück. Auch die informativ gestaltete Webseite, für die Cornelia Sonnenmosser verantwortlich zeichnet, habe zu dieser erfreulichen Entwicklung beigetragen.

Zwei weitere Projekte aufgenommen

Schatzmeister Jürgen Beirer konnte dank sparsamer Haushaltsführung ein ordentliches Plus in der Kasse vorweisen. Er bekam, wie auch die gesamte Vorstandschaft, die einstimmige Entlastung der Versammlung. Die gute Kassenlage gestattete dem Verein, alle derzeitigen Projekte mit über 16 000 Euro zu unterstützen. Die Förderung von Schülern bedürftiger Maya-Familien in Rio Negro (Guatemala) schlug dabei mit 7 500 Euro zu Buche, während 5 300 Euro wieder an die Schule in Sri Lanka für den Bau neuer Klassenzimmer gingen.

Zwei weitere Projekte wurden mit je 1000 Euro in die Förderung aufgenommen: Das Waisenhaus Malaika Childrens Home in West-Kenia sowie als Startkapital für eine Schule in Haiti, wo Kindern ein nachhaltiges Umweltverhalten vermittelt wird.

Aktivitäten gehen weiter

Victor Lindenmayer, die „Seele“ der Dorffreundschaft, zeigte bei der Versammlung Bilder aus seiner Tätigkeit in Rio Negro und sprach über die von der Dorffreundschaft geförderten Schulkinder und Familien seit Beginn der Unterstützung, in denen 34 Kinder und Schüler aus 16 Familien ein Stipendium erhielten.

Für die Grundschule in Rio Negro wurden Lernmittel finanziert und das Gehalt von zwei Lehrerinnen und einem Betreuer übernommen. Der Verein wird in diesem Jahre wieder mit zahlreichen Aktivitäten aufwarten, beim Hafenfest und Seefest vertreten sein und wieder mit einer Theateraufführung im November erfreuen. Auch die Kooperation mit der Sernatingenschule wird fortgesetzt.