Auf Antrag der CDU-Fraktion wurden in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats einige Eckpunkte des Bebauungsplans „Bahnhofstraße/Radolfzeller Straße“ besprochen. Zum Gebietstyp machte Bürgermeister Matthias Weckbach deutlich, dass nur ein allgemeines Wohngebiet infrage komme, da gewerbliche Nutzung in diesem Bereich nicht gewünscht sei. Die Grundflächenzahl sei bereits im Bebauungsplanentwurf von 2002 mit 0,4 vorgeschlagen worden. Diese Zahl bestimmt den Flächenanteil eines Grundstücks, der bebaut werden darf. Eine verdichtete Bebauung sei in diesem ortskernnahen Bereich durchaus sinnvoll, so Weckbach.

Der Abstand der Baufenster an der Radolfzeller Straße (B 34) soll mit einem von West nach Ost von etwa sechs Meter auf bis zu vier Meter abnehmenden Abstand vorgesehen werden. Zur Gebäudehöhe beschloss der Gemeinderat, dass die Höhe der Bebauung an der Radolfzeller Straße von West nach Ost ansteigend mit etwa 8,50 Meter bis rund elf Meter über der Straßenhöhe vorgesehen werden soll. Die Bezugshöhe sei dabei dem Geländeverlauf anzupassen.

Ausführlich tauschten sich die Gemeinderäte über den Trampelpfad aus, der sich auf Flurstück 1694 etabliert hat. Über diesen vom Grundstückseigner geduldeten Weg ist die Bahnhofstraße fußläufig mit der Radolfzeller Straße verbunden. Einige Mitglieder des Gemeinderats widersprachen einer dauerhaften Sicherung.

Dem Gremium war schließlich in der Abwägung die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum wichtiger als der Erhalt des Fußwegs. Denn ein später einmal zu schaffender Gehweg würde lediglich einen Umweg von 80 Metern bedeuten und diese Strecke sei in Hinblick auf den Wohnraum vernachlässigbar.