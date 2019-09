Prüfungsangst bekämpfen oder Hilfestellung bei drohender Arbeitslosigkeit: Das sind zwei Dinge, bei denen Heike Burkard hilft, die sich in einer Bürogemeinschaft in Ludwigshafen mit Edith Albertz und Emmy Verlaak zusammengetan hat. Was die drei Frauen mit Managementtraining, Coaching und Supervision machen, klingt auf den ersten Blick zwar nach Angeboten für die Karriere, doch es stecken viele Felder und die Zusammenarbeit mit offiziellen Stellen dahinter. So geht es auch um Felder wie Gesundheitsmaßnahmen und Konfliktlösungen. Die drei Frauen kommen ursprünglich aus einem anderen Beruf, haben sich neu orientiert und nun zusammengetan.

Heike Burkard arbeitete mehr als 20 Jahre lang in der Industrie. Dann machte sie eine Coaching- und Supervisionsausbildung. Sie setzt auf Logosynthese, ein umfassendes System zur persönlichen Entwicklung, das Menschen im Finden ihres persönlichen Lebensweges unterstützt. Sie bietet auch ein Blockadentraining an. Als begeisterte Motorradfahrerin richtete sie ihr Angebot zunächst an andere Motorradfahrer, die unsicher waren oder einen Unfall hatten.

Ängste entstehen im Kopf

Inzwischen hat sie ihre Palette erweitert, denn Ängste und Blockaden kommen in vielen Bereichen vor. Sie erklärt, das sei zum einen eine Kopfgeschichte, wenn man beispielsweise Prüfungsangst habe oder Schwierigkeiten, vor einer Gruppe zu sprechen. Teilweise handle es sich auch um unbewusste Erfahrungen der Vergangenheit, die man auflösen müsse.

Sie arbeite viel mit Bildungsträgern zusammen, die Menschen von der Agentur für Arbeit zugewiesen bekämen. „Ich helfe auch von Arbeitslosigkeit bedrohten Menschen“, ergänzt sie. Neben dem Jobcoaching, einer persönlichen Standortbestimmung und Karriereentwicklung ist auch die Supervision überwiegend im sozialen Bereich eines ihrer Betätigungsfelder.

Gesundheitsmaßnahmen im Pflegebereich

Ihre Kollegin Emmy Verlaak ist ausgebildete Dolmetscherin und studierte Betriebswirtschaftlerin. Sie arbeitete viele Jahre international als Exportmanagerin. Berufsbegleitend folgten viele psychotherapeutische Ausbildungen. „Meine Einsatzbereiche liegen sowohl in Trainings von psycho-sozialen Themen als auch in Beratung und Coaching von Führungskräften und Mitarbeitern bei Veränderungsprozessen“, erklärt die Gründerin der Psiam-Akademie.

Jetzt legt sie ihren Fokus auf betriebliche Gesundheitsmaßnahmen im Pflegebereich. „Seit Januar gibt es ein neues Gesetz. Die Krankenkassen investieren und führen in Pflegeheimen und Krankenhäusern entsprechende Gesundheitsmaßnahmen ein.“ Ihr gefalle die Kombination des körperlichen und seelischen Gesundheitsaspekts sowie die Betrachtung von Persönlichkeits- und Organisationsstrukturen.

Die Niederlande und Skandinavien gingen im Pflegebereich ganz anders vor, in Deutschland müsse es ebenfalls eine Umstrukturierung im Pflegesektor geben, um die steigenden Anforderungen erfüllen zu können. Sie arbeitet ebenso wie ihre beiden Kolleginnen mit einem großen Netzwerk, zu dem im sportlichen Bereich auch der Stockacher Sportwissenschaftler Joachim Auer zählt.

Wege zur gewaltfreien Kommunikation

Edith Albertz' Hauptkompetenz liegt im Kommunikationstraining. Bei der gewaltfreien Kommunikation gehe es darum, Konflikte gut zu lösen und wertschätzend miteinander zu kommunizieren. Sie sagt: „Daraus leiten sich Themen ab wie der Umgang mit Kritik oder die Führung mit Herz und Verstand.“ Dafür arbeitet sie mit Privatleuten und Firmen.

Die studierte Biologin liebt die Natur und bewegt sich gerne draußen. Outdoor-Training ist daher eins ihrer Mittel, Menschen miteinander in Kontakt zu bringen. Sie gibt auch offene Seminare für gewaltfreie Kommunikation. Der bewusste Umgang miteinander mache vieles leichter, sie empfinde eine gute Kommunikation als lebensbereichernd, so Albertz.