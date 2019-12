Nach dem Familiengottesdienst am 4. Advent in der Bodmaner Kirche St. Peter und Paul wurde der Gemeinde der neue Radleuchter vorgestellt. Damit ging ein langgehegter Wunsch von Manfred Rettich in Erfüllung.

Der 89-Jährige erzählte, dass etwa 1943 die Glocken und die Kronleuchter vom Hauptaltar und der Kapelle als Waffenmaterial an das NS-Regime abgegeben werden mussten. Er habe als Ministrant miterlebt, wie alles mit roher Gewalt abgebaut und zerkleinert wurde. Nach der zweiten Kirchenrenovierung sei ihm wieder der Gedanke an die früheren Leuchter gekommen und er habe beschlossen, sich für einen neuen Leuchter einzusetzen.

Dank an viele Mitwirkende

Dann schafften viele Menschen zusammen: Tobias Jaklin und Christine Jakubaschk zeichneten den Plan, Peter Taraba baute den Leuchter und hängte ihn mit den Elektrikern Reiner Tkacz, Andreas End und Reinhard Gasser auf. Simon Kaupert vergoldete die 24 Medaillons am Außenrand und Florian Hoyer plante das Glas und die Leuchtmittel.

Manfred Rettich ist der Initiator und Hauptspender des neuen Radleuchters in der Bodmaner Kirche St. Peter und Paul. | Bild: Claudia Ladwig

Manfred Rettich dankte den Mitwirkenden herzlich für das gelungene Werk. Alle Kosten, die nicht durch Spenden gedeckt seien, würden von ihm übernommen. Tobias Jaklin fasste seine Gedanken in Worte: „Das Thema Licht spielt seit der Existenz von Kirchenräumen eine wesentliche Rolle in der Gestaltung der Ausstattung. Gott bringt Licht in das Dunkel der Welt.“ Damit stehe das Licht auch für eine der unmittelbarsten und stärksten Gotteseigenschaften – die Liebe.

Wie kleine Sonnen und Sterne

Er erklärte, die zwölf Zylinder lenkten das Licht nach oben auf das Gewölbe. „Der Leuchter bedient sich einer alten romanischen Formensprache, die Kerzen sind die zwölf Tore des himmlischen Jerusalems.“ Das Licht scheine auch durch das Glas mit Lufteinschlüssen. Diese Bläschen reflektierten es und ließen die Glasköpfe als Ganzes leuchten.

Das kreisförmige Lichtband unten symbolisiere die Sonne, ein weiteres Sinnbild für Gott. Schließlich würden die Goldmedaillons durch das Tageslicht angeleuchtet und wirkten wie kleine Sonnen oder Sterne.